Na pojedinim biračkim mjestima glasanje će trajati najduže do 22 sata

RTV SLON
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini koja jutros nisu otvorena na vrijeme glasanje će biti produženo za onoliko vremena koliko je trajalo kašnjenje, a najduže do 22 sata.

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba potvrdio je nakon 19 sati da sva biračka mjesta nisu zatvorena u isto vrijeme jer su na pojedinim lokacijama tokom jutra zabilježena kašnjenja.

Redovno vrijeme glasanja bilo je od 7 do 19 sati, ali izborna pravila predviđaju produženje rada tamo gdje biračko mjesto nije počelo s radom na vrijeme.

Prema riječima Kalabe, na nekim biračkim mjestima glasanje bi moglo trajati najduže do 22 sata, zavisno od toga koliko je kasnio početak glasanja.

Na pojedinim lokacijama glasanje je nakon 19 sati nastavljeno i zbog birača koji su se u trenutku zatvaranja već nalazili ispred biračkog mjesta i čekali da ostvare svoje biračko pravo.

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