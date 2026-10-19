Danas ističe rok za uklanjanje izbornih plakata, kazne do 30.000 KM

Rok za uklanjanje izbornih plakata u Bosni i Hercegovini ističe danas, a političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima koji ne ispune ovu zakonsku obavezu prijete novčane kazne od 3.000 do 30.000 KM.

Politički subjekti koji su učestvovali na Općim izborima, održanim 4. oktobra, imali su 15 dana da uklone plakate, postere, oglase i ostali promotivni materijal korišten tokom predizborne kampanje.

Ova obaveza propisana je članom 7.2 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, prema kojem su politički subjekti odgovorni za uklanjanje materijala s prostora namijenjenih izbornoj promociji.

Zakonska odredba uvedena je izmjenama Izbornog zakona BiH koje je u martu 2024. godine donio visoki predstavnik Christian Schmidt, a dodatno je uređena pravilima Centralne izborne komisije BiH.

Za nepoštivanje roka za uklanjanje izbornih plakata predviđene su novčane sankcije koje mogu doseći 30.000 KM, zavisno od utvrđenog prekršaja.

Iz Centralne izborne komisije BiH ranije su pojasnili da su općinske i gradske izborne komisije nadležne za prvostepeno odlučivanje o prigovorima zbog kršenja ove zakonske odredbe.

Odgovornost za uklanjanje plakata i drugog promotivnog materijala snose politički subjekti koji su ih postavili tokom kampanje.