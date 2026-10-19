Danas ističe rok za uklanjanje izbornih plakata, kazne do 30.000 KM

Adin Jusufović

Rok za uklanjanje izbornih plakata u Bosni i Hercegovini ističe danas, a političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima koji ne ispune ovu zakonsku obavezu prijete novčane kazne od 3.000 do 30.000 KM.

Politički subjekti koji su učestvovali na Općim izborima, održanim 4. oktobra, imali su 15 dana da uklone plakate, postere, oglase i ostali promotivni materijal korišten tokom predizborne kampanje.

Ova obaveza propisana je članom 7.2 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, prema kojem su politički subjekti odgovorni za uklanjanje materijala s prostora namijenjenih izbornoj promociji.

Zakonska odredba uvedena je izmjenama Izbornog zakona BiH koje je u martu 2024. godine donio visoki predstavnik Christian Schmidt, a dodatno je uređena pravilima Centralne izborne komisije BiH.

Za nepoštivanje roka za uklanjanje izbornih plakata predviđene su novčane sankcije koje mogu doseći 30.000 KM, zavisno od utvrđenog prekršaja.

Iz Centralne izborne komisije BiH ranije su pojasnili da su općinske i gradske izborne komisije nadležne za prvostepeno odlučivanje o prigovorima zbog kršenja ove zakonske odredbe.

Odgovornost za uklanjanje plakata i drugog promotivnog materijala snose politički subjekti koji su ih postavili tokom kampanje.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ponovljeni izbori u Brčkom: Danas glasa 406 birača u Bukviku

Vijesti

CIK naredio ponovno brojanje glasova na 246 biračkih mjesta

BiH

Zbog greške na glasačkim listićima ponavljaju se izbori u Brčkom

Tuzla i TK

CIK naredio ponovno brojanje glasova u Lukavcu i Gradačcu

Istaknuto

CIK BiH naredio provjeru i moguće ponovno brojanje glasova

Dijaspora

Glasovi iz dijaspore stigli u CIK: Mogu utjecati na konačne rezultate...

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Vijesti

Stiže promjena vremena u BiH

Vijesti

Cijene nafte pale nakon Trumpove odluke o sankcijama Rusiji

BiH

Sutra u BiH pretežno sunčano, jutro hladno uz maglu u kotlinama

Magazin

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Učitati više