Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Adin Jusufović
tuzla servis

TUZLA SERVIS 19.10.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 277 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.

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