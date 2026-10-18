Skupila vam se odjeća nakon pranja? Ovaj trik može pomoći da joj vratite veličinu

RTV SLON
Foto: Ilustracija napravljena pomoću AI

Pranje na visokim temperaturama i sušenje u mašini mogu uzrokovati skupljanje odjeće, posebno kada je riječ o osjetljivim materijalima. Ipak, prije nego što omiljeni komad odjeće prestanete nositi, možete pokušati jednostavan postupak koji bi mogao pomoći da se djelimično vrati u prvobitnu veličinu.

Za ovaj trik potrebni su vam mlaka voda i malo regeneratora za kosu, a postupak je jednostavan i ne oduzima mnogo vremena.

Kako pokušati vratiti skupljenu odjeću?

U lavor ili lavabo naspite mlaku vodu i dodajte približno jednu kašiku regeneratora za kosu. Promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedio, a zatim potopite odjeću tako da cijela tkanina bude natopljena.

Ostavite odjevni predmet u vodi oko 30 minuta. Nakon toga ga izvadite i nježno isperite mlakom vodom. Višak vode uklonite laganim pritiskanjem tkanine, bez snažnog uvrtanja koje bi moglo promijeniti njen oblik.

Dok je odjeća još vlažna, pažljivo je istežite rukama u smjeru u kojem se skupila. Ako se majica smanjila po dužini, nježno je povlačite u tom smjeru, a ako je problem u širini, pokušajte je postepeno istegnuti bočno.

Nakon toga odjeću položite na ravnu površinu i ostavite da se prirodno osuši. Izbjegavajte sušilicu i visoke temperature jer bi ponovo mogle uzrokovati skupljanje.

Može li se svaki materijal vratiti u prvobitnu veličinu?

Rezultat zavisi od vrste tkanine, načina na koji se skupila i stepena promjene. Ovaj postupak ne garantuje da će se odjeća vratiti na prvobitne dimenzije, a kod nekih materijala učinak može biti vrlo ograničen.

Zbog toga je važno tkaninu istezati polako i bez naglih pokreta. Prije pokušaja provjerite i upute za održavanje na etiketi odjeće, posebno ako je riječ o osjetljivim materijalima.

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