Balkanska moda prvi put će biti predstavljena na posebnoj modnoj reviji u Briselu, gdje će se u subotu, 21. novembra, okupiti dizajneri koji tradicionalne tekstilne tehnike povezuju sa savremenim modnim trendovima. Revija Balkan Trafik Fashion Show bit će održana u historijskoj zgradi nekadašnje Berze, u okviru jubilarnog, 20. izdanja festivala Balkan Trafik!, a posjetioci će imati priliku vidjeti kolekcije pet dizajnerskih brendova.

Festival Balkan Trafik! već dvije decenije evropskoj publici predstavlja kulturnu raznolikost Balkana kroz muziku, umjetnost i druge oblike kreativnog izražavanja. Ovogodišnji program donosi i modnu reviju koja će pokazati kako se naslijeđene tehnike izrade odjeće mogu uklopiti u savremeni dizajn.

Poseban naglasak bit će na održivoj modi, korištenju prirodnih materijala i prenamjeni postojećih odjevnih predmeta, što su principi koji su stoljećima bili prisutni u svakodnevnom životu stanovnika Balkana.

Balkanska moda spaja narodne nošnje i savremene kolekcije

Program revije bit će podijeljen u dva dijela. Publika će najprije vidjeti tradicionalne narodne nošnje, uz muziku i ples, nakon čega slijedi predstavljanje savremenih kolekcija dizajnera povezanih sa Srbijom, Hrvatskom, Rumunijom, Moldavijom, Belgijom i Nizozemskom.

Iza koncepta i organizacije revije stoji Tena Lavrenčić, modna aktivistica koja živi i radi u Briselu. Kroz projekt Thinking Threads bavi se održivošću, modnom industrijom i njenom društvenom odgovornošću.

Ideja događaja je približiti evropskoj publici različite načine na koje dizajneri koriste kulturno naslijeđe kao inspiraciju, ali i pokazati da stari zanati imaju svoje mjesto u savremenoj modnoj industriji.

Pet brendova donosi različite priče o tradiciji i dizajnu

Među učesnicima je Marija Handmade iz Srbije, brend poznat po očuvanju tradicionalnih tekstilnih tehnika. Njegova osnivačica, tekstilna dizajnerica Marija, u svojim kreacijama koristi motive srpskog folklora, prirodna vlakna poput vune, pamuka, svile, lana i konoplje, te tehnike ručnog bojenja materijala.

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Romsko kulturno naslijeđe predstavit će Solena Romani, inicijativa koja povezuje Belgiju i Rumuniju. Njene kreacije inspirisane su tradicionalnim motivima, bojama i materijalima romske zajednice, a projekt je usmjeren i na očuvanje kulturnog identiteta te povezivanje mlađih generacija s njihovim korijenima.

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Drugačiji pogled na održivu modu donosi Rage Room, modna kuća koju su osnovale hrvatske dizajnerice Mia Stražičić i Ira Ribarić, a koja djeluje u Amsterdamu. Njihov rad temelji se na kreativnoj prenamjeni stare odjeće i odbačenih materijala, od kojih nastaju novi, unikatni modni komadi.

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Na briselskoj pisti predstavit će se i Catalina J, brend dizajnerice Cataline Jitaru, koji povezuje Moldaviju i Belgiju. Njene kolekcije karakterišu precizni krojevi, geometrijske linije i ručno oblikovani detalji, uz naglasak na savremenu ženstvenost i urbani stil.

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Petu modnu priču donosi hrvatski brend Dada i Dunda, iza kojeg stoje majka i kćerka posvećene očuvanju slavonske tekstilne tradicije.

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Koristeći stare tkanine, vezove i tradicionalne ukrase, izrađuju savremene odjevne predmete koji spajaju kulturno naslijeđe Slavonije s današnjim modnim trendovima.

Održiva moda ima duboke korijene u tradiciji Balkana

Jedna od centralnih poruka revije odnosi se na održivost u modnoj industriji. Dok se savremena proizvodnja odjeće suočava s problemima prekomjerne potrošnje i velikih količina tekstilnog otpada, organizatori podsjećaju da su popravljanje, ponovno korištenje i čuvanje odjevnih predmeta nekada bili uobičajena praksa.

Odjeća se prenosila s generacije na generaciju, a ručno tkanje, vezenje i korištenje prirodnih materijala bili su sastavni dio porodičnog i kulturnog naslijeđa.

Upravo takvi pristupi danas ponovo dobijaju značaj kroz koncept spore mode, koji podrazumijeva odgovorniju proizvodnju, kvalitetnije materijale i duži vijek trajanja odjevnih predmeta.

Balkanska moda tako će u Briselu biti predstavljena ne samo kao estetski izraz nego i kao način očuvanja tradicije, kulturnog identiteta i zanatskih vještina.

Balkan Trafik Fashion Show održat će se u subotu, 21. novembra, u zgradi nekadašnje Berze u centru Brisela. Ulaz na reviju je besplatan, a dodatne informacije o programu dostupne su na službenoj stranici festivala Balkan Trafik.

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