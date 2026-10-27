Crvena više nije rezervisana samo za svečane prilike: Ove jeseni nosi se uz sve

Jasmina Ibrahimović

Crvena boja jedan je od modnih trendova za jesen 2026. godine, a ove sezone nosi se i u svakodnevnim kombinacijama. Od upečatljivih džempera i kaputa do torbi, cipela i sitnih modnih dodataka, crvena sve češće zamjenjuje neutralne nijanse koje su prethodnih sezona dominirale garderobom.

Modni magazin Harper's Bazaar izdvojio je crvene detalje među važnim trendovima ove jeseni, naglašavajući da se intenzivne nijanse sve više koriste kao dodatak jednostavnim odjevnim kombinacijama.

Posebno su popularni crveni džemperi koji se mogu kombinovati s klasičnim farmerkama, crnim pantalonama ili suknjama. Ovakve kombinacije omogućavaju da jedan upečatljiv komad odjeće promijeni izgled cijelog stajlinga bez potrebe za kupovinom potpuno nove garderobe.

Crvena boja odlično se slaže s jesenjim nijansama

Uz klasičnu crvenu, u fokusu su i tamnije nijanse poput bordo boje, koja se pojavila u kolekcijama modnih kuća Miu Miu, Chanel, Louis Vuitton i Proenza Schouler.

Bordo se posebno dobro kombinuje sa sivom, tamnoplavom i bijelom bojom, dok uz smeđe i bež tonove daje topliji, jesenji izgled.

Za one koji ne vole izrazito upadljive odjevne kombinacije, crvena torba ili obuća mogu biti jednostavan način da isprobaju ovaj trend. Čak i manji detalji, poput marame ili kaiša, mogu osvježiti klasičan poslovni ili svakodnevni stajling.

Osim crvene, dizajneri ove sezone pažnju posvećuju i bogatim teksturama, pletenini, baršunu i koži, pa se intenzivne boje često kombinuju s jednostavnim krojevima i materijalima različitih struktura.

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