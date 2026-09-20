Odjeća i nakon pranja ima neugodan miris? Ova dva sastojka mogu pomoći

Neugodan miris odjeće nakon pranja ne mora značiti da je veš loše opran, a u mnogim slučajevima mogu pomoći dva jednostavna sastojka koja većina domaćinstava već ima, sirće i soda bikarbona.

Ustajali miris često se zadržava u tkanini zbog vlage, ostataka deterdženta ili činjenice da odjeća nakon pranja predugo ostane u mašini.

Jedan od načina da se miris ublaži jeste korištenje bijelog sirćeta. Odjeća se može prethodno potopiti u vodu kojoj je dodana manja količina sirćeta, a potom oprati na uobičajen način.

Kod izraženijih mirisa postupak se po potrebi može ponoviti.

Soda bikarbona može pomoći kod tvrdokornih mirisa

Druga mogućnost je soda bikarbona, koja se može dodati direktno u bubanj tokom pranja.

Ako se neugodan miris jače zadržava u tkanini, odjeća se prije pranja može potopiti u vodu sa sodom bikarbonom, a zatim oprati na uobičajen način.

Važno je, međutim, da se sirće i soda bikarbona ne koriste istovremeno.

Kada se pomiješaju, međusobno reaguju i dio njihovog djelovanja se poništava, pa ih je bolje koristiti odvojeno, odnosno u različitim koracima pranja.

Odjeću nakon pranja treba što prije osušiti

Ni pravilno pranje neće dati dobar rezultat ako mokra odjeća dugo ostane u bubnju.

Veš je najbolje izvaditi odmah nakon završetka programa i dobro osušiti. Ako vremenski uslovi dozvoljavaju, sušenje na otvorenom i suncu može dodatno pomoći u uklanjanju neugodnog mirisa.

Vlažna odjeća koja dugo ostane u zatvorenom prostoru može vrlo brzo ponovo poprimiti ustajali miris.

Uzrok ponekad može biti i veš-mašina

Ako se neugodan miris stalno vraća, problem ne mora biti samo u odjeći.

Vlaga, naslage deterdženta i prljavština u unutrašnjosti mašine mogu s vremenom postati izvor mirisa, dok pretrpan bubanj može otežati pravilno ispiranje veša.

Zbog toga je korisno povremeno očistiti mašinu, ne prepunjavati bubanj i nakon pranja ostaviti vrata otvorena kako bi se unutrašnjost dobro osušila.