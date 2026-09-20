Bosna savladala Borac i osvojila treće mjesto na Memorijalu „Mirza Delibašić“

Košarkaši Bosne BH Telecom osvojili su treće mjesto na 18. Memorijalnom turniru „Mirza Delibašić“ u Sarajevu nakon što su u Skenderiji savladali Borac iz Čačka rezultatom 90:85.

Sarajevski tim do pobjede je stigao nakon preokreta, jer je Borac bio uspješniji tokom prvog poluvremena i na veliki odmor otišao sa sedam poena prednosti, 48:41.

Bosnu su u prvih 20 minuta u igri održavali Nikola Popović i DeAndre Gholston, koji su do odlaska na odmor postigli po deset poena.

Bosna preokrenula u nastavku

Nakon pauze Bosna je zaigrala znatno bolje, podigla intenzitet i brzo smanjila zaostatak.

Studenti su potom preuzeli vodstvo i uspjeli zadržati kontrolu nad utakmicom do samog kraja.

Borac je pokušavao vratiti neizvjesnost u završnici, ali je Bosna ovog puta sačuvala prednost i pobjedom 90:85 završila nastup na turniru.

Slijede ABA liga i EuroCup

Bosnu sada očekuje početak zvanične sezone.

Prvu utakmicu u ABA ligi sarajevski tim igrat će narednog petka na gostovanju kod Zadra, dok je prvi nastup u EuroCupu zakazan za 30. septembar protiv Lietkabelisa u Litvaniji.

Trofej Memorijala „Mirza Delibašić“ osvojila je Budućnost, koja je u finalu savladala Timisoaru rezultatom 96:79.

Konačni poredak turnira je Budućnost, Timisoara, Bosna BH Telecom i Borac Čačak.