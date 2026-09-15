Evroliga mijenja pravila: Nove definicije faulova, šutiranja i tehničkih grešaka

Evroliga je objavila izmjene pravila koje će se primjenjivati od početka nove sezone, a najveće promjene odnose se na definisanje čina šutiranja, tehničke greške i dosadašnje nesportske faulove.

Prema novim pravilima, faul prilikom skok šuta ili drugog šuta iz pokreta moći će biti dosuđen samo ako je napadač već podigao ramena i loptu prema košu, uz uslov da se nalazi u prednjem polju.

Kod prodora prema košu smatrat će se da čin šutiranja najčešće počinje između linije za tri poena i koša, nakon što igrač preuzme kontrolu nad loptom, odnosno uhvati je objema rukama ili postavi dlan ispod nje, te nastavi pokret prema izbačaju.

Promjene se odnose i na takozvani „rip-through“ potez, kada napadač pomjeranjem lopte u stranu pokušava iskoristiti ruku odbrambenog igrača koja se nalazi u njegovom prostoru. U takvim situacijama faul će se dosuđivati kao prekršaj na zemlji.

Blagi kontakt odbrambenog igrača sa šakom šutera nakon izbačaja više se neće automatski smatrati faulom. Međutim, udarac sa strane, kao i kontakt sa zglobom, rukom ili tijelom, i dalje će biti sankcionisan.

Tehničke greške ubuduće će biti podijeljene u dvije kategorije. U prvu kategoriju spadat će neprimjerena komunikacija, provociranje protivnika, ometanje njegovog vida i simuliranje faula.

Druga kategorija tehničkih grešaka obuhvatit će odugovlačenje igre, vješanje na obruču nakon zakucavanja, kao i nedozvoljeno uticanje na loptu u silaznoj putanji nakon posljednjeg slobodnog bacanja.

Dosadašnji nesportski faulovi bit će zamijenjeni prekršajima koji ometaju igru i grubim prekršajima.

Prekršajem koji ometa igru smatrat će se faulovi kojima se namjerno prekida tok akcije i protivnik dovodi u nepovoljniji položaj, poput zaustavljanja kontranapada ili namjernog pravljenja prekršaja kako bi se zaustavilo vrijeme pred kraj četvrtine.

Grubi prekršaji odnosit će se na kontakte koji nisu dio legitimnog košarkaškog poteza, kao i na nesmotrene, nasilne ili opasne faulove.

Za obje vrste prekršaja kazna ostaje ista kao kod dosadašnjeg nesportskog faula, odnosno slobodna bacanja i posjed lopte sa strane.

Igrač će biti isključen nakon dvije tehničke greške prve kategorije, dva gruba prekršaja ili kombinacije jedne tehničke greške prve kategorije i jednog grubog prekršaja.

Trener će biti isključen ako lično dobije dvije tehničke greške prve kategorije ili ako klupi njegove ekipe budu dosuđene tri takve tehničke greške.

Među ostalim izmjenama je i pravilo prema kojem će sekundarnom odbrambenom igraču u polukrugu biti dosuđen faul ukoliko prilikom kontakta sa napadačem ne skoči vertikalno.

Treneri će i dalje imati dva čelendža po utakmici, ali će izgubiti jedan ukoliko ga ne iskoriste tokom prvih 38 minuta susreta.

Čelendž neće biti moguće tražiti kako bi se provjerilo koji je igrač napravio faul. Trener će, također, biti automatski isključen ukoliko ulaskom na teren omete protivnički kontranapad.

Sudije više neće biti obavezne ni da prethodno upozoravaju igrače ili trenere prije dosuđivanja tehničke greške zbog neprimjerenog ponašanja ili simuliranja faula.