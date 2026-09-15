Vlada TK odobrila prodaju imovine Dite u Beogradu

Odluke Vlade TK sa današnje sjednice obuhvatile su finansiranje infrastrukturnih projekata, povećanje egzistencijalne naknade, prodaju nekretnina u Beogradu, podršku manifestacijama i više kadrovskih i obrazovnih pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je komisiju koja će birati korisnike po Javnom pozivu za sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave u 2026. godini.

Za ovu namjenu u Budžetu TK osigurana su ukupno tri miliona KM.

Sufinansiranje se odnosi na projekte gradova i općina koji su uvršteni u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026–2028. godine, a obuhvataju izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture i objekata javne namjene.

Odluke Vlade TK: Veća egzistencijalna naknada

Vlada je utvrdila da će osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade od septembra do decembra ove godine iznositi osam KM.

Dosadašnja osnovica iznosila je sedam KM, što znači da je riječ o povećanju većem od 14 posto.

Kao razlozi povećanja navedeni su rast troškova života, inflatorna kretanja i trenutne mogućnosti Budžeta Tuzlanskog kantona.

Prodaja imovine Dite u Beogradu

Saglasnost je data i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju za prodaju poslovnih prostora i garaže u Beogradu koji su bili imovina preduzeća „Soda-so Holding“ „Dita“ d.d. Tuzla.

Početna cijena ne može biti niža od procijenjene vrijednosti nekretnina, odnosno 269.528,56 eura.

Vlada je također odobrila prijenos vlasništva nad pet motornih vozila sa Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Dvije manifestacije uvrštene među događaje od interesa za TK

Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton dopunjen je sa dva događaja.

Među manifestacije od interesa uvrštene su „Zdrava i kreativna žena“, u organizaciji Udruženja žena Tuzla, te Moto susret „Bike Fest Panonika 2026“, koji organizuje Moto klub „TUZLA“.

Pregovori o platnim razredima nastavnika

Vlada TK upoznala se i sa zahtjevom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK koji se odnosi na priznavanje prava na razvrstavanje u viši platni razred nastavnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, a koji su se doškolovali i stekli viši nivo obrazovanja.

Pregovarački tim Vlade zadužen je da sa sindikatima pronađe model kojim bi ovo pitanje bilo riješeno.

Vlada je odobrila i 20.568 KM Osnovnoj školi Gračanica Živinice za isplatu otpremnina dvojici zaposlenika koji su ostvarili uslove za penzionisanje.

Saglasnost je data i Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja imenovani su i privremeni školski odbori u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.