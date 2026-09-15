Uvezivanje staža za 48 radnika šest privrednih društava u TK

Uvezivanje staža bit će omogućeno za 48 radnika iz šest privrednih društava na području Tuzlanskog kantona, nakon što je Vlada TK odobrila 223.967,53 KM za uplatu neuplaćenih doprinosa.

Riječ je o radnicima koji su, usljed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća, ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika, čime je stvoren osnov za nastavak uplate doprinosa i ostvarivanje prava na penziju.

Uvezivanje staža za radnike šest preduzeća

Programom su obuhvaćeni radnici Fabrike obuće „Aida“ Tuzla, „Tehnike“ Lukavac, „Rudarinvesta“ Banovići, „Elir Nikola Tesla“ Tuzla, „Fortune“ Gračanica i „Koksare“ Lukavac.

Najviše korisnika je iz „Koksare“, ukupno 35 radnika. Uvezivanje staža omogućeno je i za šest radnika „Fortune“, četiri radnika „Aide“, te po jednog radnika iz „Tehnike“, „Rudarinvesta“ i „Elir Nikola Tesla“.

Za provođenje cijelog Programa u 2026. godini predviđeno je ukupno 400.000 KM.

Sredstva su osigurana iz novca ostvarenog u procesu privatizacije, koji je deponovan na ESCROW računu kod Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada TK danas je dala i nalog za prijenos potrebnih sredstava sa namjenskog depozita, čime su stvoreni finansijski uslovi za realizaciju odobrenih uplata.

Program je namijenjen zaposlenicima privrednih društava prema kojima Vlada Tuzlanskog kantona vrši ili je ranije vršila ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala.

Iz Vlade TK navode da je cilj mjere omogućiti radnicima koji ispunjavaju zakonske uslove da povežu radni staž i ostvare pravo na penziju.