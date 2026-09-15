Ustavni poredak BiH: EU upozorila političke lidere

Ustavni poredak BiH ne može biti predmet jednostranih promjena, poručila je Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini komentarišući poruke koje se mogu čuti tokom predizborne kampanje.

Iz Evropske unije ističu da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

„Čvrsto stojimo uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine“, naveli su iz EU.

Ustavni poredak BiH ne može se mijenjati jednostranim potezima

Iz Delegacije EU upozoravaju da jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bez obzira na to da li se odnose na otcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti s evropskim putem Bosne i Hercegovine.

Navode da takve inicijative nemaju pravno uporište te da mogu ugroziti stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine i šireg regiona.

Posebna poruka upućena je političkim liderima tokom predizborne kampanje, od kojih EU očekuje da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele i provokacije te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine.

Prema stavu Evropske unije, javni diskurs, posebno u vrijeme izborne kampanje, trebao bi biti usmjeren na pitanja koja direktno utiču na život građana.

To uključuje unapređenje socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i provođenje reformi u oblasti vladavine prava i demokratije, koje su neophodne za dalji napredak Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji.

Sličnu poruku prethodno uputio i OHR

Slična poruka stigla je i iz Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je dan ranije upozorio da ustavni poredak BiH ne može biti predmet jednostrane revizije.

Iz OHR-a su poručili da su jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom.

OHR je također pozvao političke lidere da poštuju Ustav, izbjegavaju zapaljivu retoriku i fokus usmjere na stvarne potrebe građana.