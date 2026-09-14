Prijevoznici odgodili blokade granica

Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza, koje su trebale početi 14. septembra, nakon pomaka u razgovorima s predstavnicima Evropske unije.

Odluku je prvo donio Organizacijski odbor prijevoznika u Srbiji, a potom su je slijedili i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je protest od početka planiran kao zajednička regionalna akcija.

Do odgode je došlo nakon razgovora s predstavnicima Evropske unije, posebno u vezi s rokovima za rješavanje pitanja posebnih viza i statusa profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana.

Nikola Brković iz Logističkog konzorcija BiH kazao je da su domaći prijevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli samostalno započeti blokade.

Prema njegovim riječima, stav prijevoznika bio je da se u protest ide zajednički na regionalnom nivou. Istovremeno je upozorio da problem još nije riješen te da su prijevoznici za sada dobili samo obećanja.

Glavni problem predstavlja schengensko pravilo prema kojem državljani zemalja izvan Evropske unije mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prijevoznici upozoravaju da takvo ograničenje profesionalnim vozačima stvara ozbiljne poteškoće zbog čestih ulazaka i boravaka u državama Evropske unije.

Vozači koji prekorače dozvoljeni period boravka mogu se suočiti s odbijanjem ulaska i drugim mjerama, zbog čega prijevoznici traže poseban i dugoročno održiv model koji bi uvažio specifičnosti njihovog posla.

Iz Udruženja teretnog prijevoza „Međunarodni prijevoz“ iz Beograda saopćeno je da je u posljednjim razgovorima s predstavnicima Evropske unije postignut značajan napredak, zbog čega je odlučeno da se pruži dodatna prilika institucionalnom dogovoru.

Najavljene blokade graničnih prijelaza zbog toga neće biti održane, ali prijevoznici naglašavaju da protesti nisu otkazani, već samo odgođeni.

Ukoliko dogovoreni koraci ne budu realizirani u predviđenim rokovima, prijevoznici najavljuju ponovno pokretanje zajedničkih regionalnih protesta i blokada graničnih prijelaza.