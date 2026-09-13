Produžni kabl nije za svaki uređaj: Ove aparate je sigurnije uključiti direktno u zid

Produžni kabl praktično je rješenje kada u domu nema dovoljno utičnica, ali pojedini kućanski uređaji mogu ga ozbiljno opteretiti i povećati rizik od pregrijavanja, oštećenja instalacija pa i požara.

Punjači, lampe i slični uređaji male potrošnje uglavnom ne predstavljaju problem, ali aparati koji koriste snažne grijače, motore ili rade neprekidno zahtijevaju više električne energije i sigurnije ih je priključivati direktno u zidnu utičnicu.

Frižideri i zamrzivači

Frižideri i zamrzivači rade gotovo neprekidno, a njihov kompresor povremeno zahtijeva veće količine električne energije.

Zbog toga se preporučuje njihovo priključivanje direktno u odgovarajuću zidnu utičnicu, umjesto korištenja običnog produžnog kabla.

Mikrotalasne pećnice

Iako se koriste kratko, mikrotalasne pećnice tokom rada mogu imati veliku potrošnju.

Obični produžni kablovi nisu uvijek predviđeni za takvo opterećenje, pa dugotrajna ili nepravilna upotreba može dovesti do zagrijavanja kabla i utičnica.

Tosteri i aparati za kafu

Ni mali kuhinjski uređaji nisu nužno mali potrošači. Tosteri, kuhala i aparati za kafu koriste grijače i u kratkom periodu mogu povući dosta električne energije.

Poseban problem nastaje kada je nekoliko takvih uređaja istovremeno priključeno na isti produžni kabl.

Grijalice i klima-uređaji

Električne grijalice spadaju među najveće potrošače u domaćinstvu i najbolje ih je uključivati direktno u zidnu utičnicu.

Sličan oprez potreban je i kod klima-uređaja. Ako proizvođač dopušta korištenje produžnog kabla, on mora odgovarati snazi i zahtjevima konkretnog uređaja.

Fenovi za kosu

Fenovi također mogu trošiti mnogo struje u kratkom periodu, zbog čega običan produžni kabl nije najbolje rješenje.

Dodatni oprez potreban je u kupatilima, gdje se električni uređaji koriste u blizini vode.

Poseban oprez s medicinskim uređajima

Kod medicinske opreme posebno je važno stabilno napajanje. Takve uređaje treba koristiti tačno prema uputama proizvođača i izbjegavati improvizovana rješenja.

Jednostavno pravilo može biti od pomoći: uređaje koji proizvode mnogo toplote, imaju snažan motor ili veliku potrošnju sigurnije je uključivati direktno u zidnu utičnicu.

Ako se produžni kabl tokom korištenja zagrijava, ima oštećenu izolaciju ili utičnice postaju vruće, njegovo korištenje treba odmah prekinuti.