Njega kože poslije tridesete: Jednostavna rutina za zdraviji i blistaviji ten

RTV SLON
Njega kože
Njega kože

Nakon tridesete koža počinje prolaziti kroz određene promjene, zbog čega joj je potrebna nešto drugačija njega nego u dvadesetim godinama. Jednostavna, ali redovna rutina može biti mnogo učinkovitija od velikog broja proizvoda koji se koriste samo povremeno.

S godinama se prirodni proces obnove kože usporava, a mogu se pojaviti prve fine linije, gubitak elastičnosti i izraženija suhoća. Istovremeno, kožna barijera postaje osjetljivija, pa hidratacija i zaštita od sunca dobijaju još veći značaj.

Prema savjetima dermatologa koje prenosi Net.hr, među korisnim sastojcima u njezi kože su retinol, vitamin C, hijaluronska kiselina i niacinamid.

Retinol, derivat vitamina A, može pomoći u poboljšanju teksture kože i smanjenju vidljivosti finih linija. U rutinu ga je najbolje uvoditi postepeno i koristiti navečer, posebno ako ga ranije niste koristili.

Vitamin C može biti dio jutarnje njege jer djeluje kao antioksidans i može pomoći u ujednačavanju tena. Hijaluronska kiselina pomaže koži zadržati vlagu, dok niacinamid može doprinijeti jačanju kožne barijere i smanjenju crvenila.

Jutarnja rutina može biti vrlo jednostavna. Nakon nježnog čišćenja slijedi serum, hidratantna krema i najvažniji korak – krema sa zaštitnim faktorom. Dermatolozi preporučuju svakodnevnu zaštitu širokog spektra sa SPF-om 30 ili više, jer UV zračenje ubrzava pojavu znakova starenja kože.

Večernja njega može uključivati čišćenje kože, hidrataciju i odabrani aktivni sastojak. Ako se koristi retinol, važno je početi s manjom učestalošću i pratiti reakciju kože. Istovremeno korištenje većeg broja aktivnih proizvoda može izazvati iritaciju, pa je bolje rutinu graditi postepeno.

Najvažnije je da njega kože bude prilagođena njenim potrebama i da se provodi dosljedno. Više proizvoda ne znači nužno bolje rezultate, a svakodnevna hidratacija i zaštita od sunca predstavljaju osnovu zdrave rutine.

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