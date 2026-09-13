Više od 40 pripadnika EUFOR-a trčalo Sarajevski polumaraton

RTV SLON
Foto: FENA

Pripadnici EUFOR-a učestvovali su na ovogodišnjem Sarajevskom polumaratonu, a više od 40 članova misije iz različitih zemalja pridružilo se trkačima iz Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Iz EUFOR-a su nakon utrke zahvalili Sarajevu na toploj dobrodošlici, ističući da je učešće bilo više od samog sportskog događaja.

Za pripadnike misije polumaraton je bio prilika da se kroz sport povežu sa lokalnom zajednicom i učestvuju u jednom od prepoznatljivih događaja u glavnom gradu BiH.

Pripadnici EUFOR-a zajedno su sa ostalim učesnicima prošli trasu Sarajevskog polumaratona, koji tradicionalno okuplja veliki broj domaćih i stranih trkača.

Iz EUFOR-a su poručili da im je učešće u utrci pružilo priliku da osjete atmosferu grada i budu dio događaja koji promoviše sport, zajedništvo i povezivanje ljudi.

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