Sarajevska Vijećnica gorjela prije 34 godine: U plamenu nestalo oko dva miliona knjiga

Sarajevska Vijećnica pogođena je i zapaljena u noći sa 25. na 26. august 1992. godine, a u vatrenoj stihiji nestao je najveći dio neprocjenjivog fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Prije tačno 34 godine jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva pretrpio je jedno od najvećih razaranja kulturne baštine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Direktni pogoci artiljerijskih granata izazvali su požar u kojem je uništeno oko 80 posto bibliotečkog fonda, odnosno oko dva miliona knjiga, članaka, časopisa i drugih bibliotečkih jedinica.

Sarajevska Vijećnica, jedan od najreprezentativnijih objekata iz austrougarskog perioda, od 1951. godine bila je dom tadašnje Narodne, odnosno Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. U njenim prostorijama desetljećima je čuvana vrijedna građa koja je svjedočila o historiji, kulturi i identitetu Bosne i Hercegovine.

Dok je zgrada gorjela, vatrogasci, zaposleni u biblioteci i građani pokušavali su spasiti barem dio fonda. Pod granatama i mecima iznosili su knjige iz plamena, ali je razmjer požara bio takav da je najveći dio nacionalnog blaga nepovratno izgubljen. Prema podacima Grada Sarajeva, u požaru je, uz oko dva miliona knjiga, uništeno i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti.

Sarajevska Vijećnica kasnije je temeljito obnovljena, ali noć između 25. i 26. augusta 1992. ostala je upamćena kao simbol pokušaja uništenja kulturnog i historijskog pamćenja Bosne i Hercegovine.

Ove godine obilježava se 34. godišnjica njenog stradanja. U Vijećnici su tim povodom 25. i 26. augusta organizovani sadržaji koji podsjećaju na razaranje objekta, uništenje bibliotečkog fonda i njegovu kasniju obnovu, uključujući fotografije nastale 26. augusta 1992. godine.