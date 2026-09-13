Iz Austrije prema Sarajevu: Ermin trči 650 kilometara do zemlje svojih korijena

RTV SLON
Foto: Instagram

Nesvakidašnji sportski poduhvat trenutno realizuje Ermin Muslimović, koji je iz austrijskog grada Spittal an der Drau krenuo pješke prema Sarajevu. Njegov cilj je da za manje od 20 dana pretrči oko 650 kilometara i savlada približno 6.000 metara uspona.

Ermin je rođen i odrastao u Austriji, ali je snažno vezan za Bosnu i Hercegovinu, odakle potiču njegovi korijeni. Upravo je želja da se na ovaj način približi zemlji svojih predaka jedan od razloga zbog kojih se odlučio na zahtjevan izazov.

Ruta prolazi kroz četiri zemlje, a ukupna kilometraža odgovara više od 15 maratona. Osim fizičkog napora, Ermina na putu čekaju i brojni mentalni izazovi, no upravo želi testirati vlastite granice i vidjeti koliko daleko može ići.

Prema njegovoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama, trenutno se nalazi na području Ključa i nastavlja put prema Sarajevu.

Za Ermina ovaj poduhvat nije samo trčanje na dugoj relaciji. Put iz Austrije do glavnog grada BiH za njega predstavlja povratak korijenima i lično putovanje koje ima posebno emotivno značenje.

pročitajte i ovo

BiH

Više od 40 pripadnika EUFOR-a trčalo Sarajevski polumaraton

BiH

Otvoren Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, posjetiocima od danas besplatan...

BiH

Teško povrijeđen muškarac u tramvaju u Sarajevu, policija traga za napadačem

Vijesti

Austrija od nove školske godine zabranjuje hidžab djevojčicama mlađim od 14...

BiH

Sarajevska Vijećnica gorjela prije 34 godine: U plamenu nestalo oko dva...

Vijesti

NUBBiH obilježava 34 godine od spaljivanja Vijećnice

BiH

Više od 40 pripadnika EUFOR-a trčalo Sarajevski polumaraton

Vijesti

Veš mašina ima neugodan miris? Problem često nije kvar, već način pranja

Vijesti

Kenan Busuladžić povrijeđen pred okupljanje Zmajeva

BiH

Cijene goriva u BiH pod pritiskom: Šta rast nafte i dizela može značiti za vozače

BiH

Autoput Rača-Bijeljina pred asfaltiranjem: Intenzivni radovi na prvih sedam kilometara

Učitati više