Iz Austrije prema Sarajevu: Ermin trči 650 kilometara do zemlje svojih korijena

Nesvakidašnji sportski poduhvat trenutno realizuje Ermin Muslimović, koji je iz austrijskog grada Spittal an der Drau krenuo pješke prema Sarajevu. Njegov cilj je da za manje od 20 dana pretrči oko 650 kilometara i savlada približno 6.000 metara uspona.

Ermin je rođen i odrastao u Austriji, ali je snažno vezan za Bosnu i Hercegovinu, odakle potiču njegovi korijeni. Upravo je želja da se na ovaj način približi zemlji svojih predaka jedan od razloga zbog kojih se odlučio na zahtjevan izazov.

Ruta prolazi kroz četiri zemlje, a ukupna kilometraža odgovara više od 15 maratona. Osim fizičkog napora, Ermina na putu čekaju i brojni mentalni izazovi, no upravo želi testirati vlastite granice i vidjeti koliko daleko može ići.

Prema njegovoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama, trenutno se nalazi na području Ključa i nastavlja put prema Sarajevu.

Za Ermina ovaj poduhvat nije samo trčanje na dugoj relaciji. Put iz Austrije do glavnog grada BiH za njega predstavlja povratak korijenima i lično putovanje koje ima posebno emotivno značenje.