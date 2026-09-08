U BiH gotovo 90.000 nepismenih

Međunarodni dan pismenosti obilježava se danas širom svijeta s ciljem podsjećanja na značaj čitanja, pisanja i obrazovanja za razvoj pojedinca i društva.

Iako je u posljednjim decenijama ostvaren veliki napredak, stotine miliona ljudi još nemaju osnovne vještine pismenosti. Prema dostupnim podacima, najmanje 739 miliona mladih i odraslih u svijetu tokom 2024. godine nije posjedovalo osnovne vještine čitanja i pisanja.

Bosna i Hercegovina nema tako visoku stopu nepismenosti, ali posljednji zvanični podaci pokazuju da ovaj problem ni u našoj zemlji nije zanemariv.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u BiH je živjelo 3.180.115 osoba starijih od deset godina, među kojima su 89.794 osobe bile nepismene. To predstavlja 2,83 posto stanovništva starijeg od deset godina.

Globalni podaci posebno upozoravaju na položaj djece. Četvero od desetero djece ne dostiže minimalni nivo vještine čitanja, dok 272 miliona djece i adolescenata, prema podacima za 2023. godinu, nije pohađalo školu.

Pismenost danas podrazumijeva mnogo više od sposobnosti čitanja i pisanja. Ona je važna za nastavak obrazovanja, pristup informacijama, pronalazak zaposlenja i aktivno učestvovanje u društvenom životu.

UNESCO zbog toga pismenost smatra jednim od važnih temelja za izgradnju pravednijeg, mirnijeg i održivijeg društva.

Međunarodni dan pismenosti obilježava se od 1967. godine

UNESCO je 17. novembra 1965. godine proglasio 8. septembar Međunarodnim danom pismenosti, dok je ovaj datum prvi put obilježen dvije godine kasnije, 1967.

Od tada se svakog 8. septembra ukazuje na stanje pismenosti u svijetu, ali i na potrebu da obrazovanje bude dostupno svima, bez obzira na materijalni položaj i društvene okolnosti.

Međunarodni dan pismenosti prilika je i za ukazivanje na prepreke zbog kojih milioni djece i odraslih još nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju, zbog čega pismenost ostaje jedan od osnovnih preduslova za razvoj pojedinca i društva.