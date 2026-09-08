Vozački ispiti u TK: Do kraja sedmice pred komisijama blizu 500 kandidata

Vozački ispiti u TK trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata, nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi s novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona saopćeno je da njihovi zaposlenici posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita.

Prema trenutnom planu Ministarstva, do kraja sedmice ispitu bi trebalo pristupiti blizu 500 kandidata koji ispunjavaju propisane uslove.

Iz Ministarstva ističu da je njihov cilj da se u procesu osposobljavanja kandidata za vozače osiguraju zakonitost, sigurnost i kvalitet provjere znanja, te da kandidati koji su ispunili uslove dobiju priliku za polaganje u što kraćem roku.

Istovremeno poručuju da se organizacija ispita mora provoditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, uz jednak tretman svih kandidata.

„Zakon moramo poštovati svi. Naša je obaveza da osiguramo zakonit, transparentan i jednak proces polaganja ispita za sve kandidate“, naveli su iz Ministarstva.

Višemjesečni problemi sa vozačkim ispitima u TK

Problemi sa organizacijom vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu traju od uvođenja novog informacionog sistema početkom juna. Sistem je uveden s ciljem digitalizacije procesa, efikasnijeg vođenja evidencija i veće kontrole obuke i polaganja, ali je njegova primjena izazvala protivljenje dijela autoškola.

Predstavnici autoškola tvrdili su da nisu na odgovarajući način uključeni u proces donošenja odluke te su tražili preispitivanje njene zakonitosti. Zbog spora između dijela autoškola i Ministarstva više od 300 kandidata tokom augusta čekalo je priliku da nastavi proces polaganja.

Nezadovoljstvo je rezultiralo sa više protesta instruktora i vlasnika autoškola ispred Ministarstva i Vlade TK. Među njihovim zahtjevima bilo je omogućavanje polaganja ranije prijavljenim kandidatima, privremena suspenzija odluke o novom sistemu i provjera njene zakonitosti. Ministarstvo je, s druge strane, insistiralo da je informacioni sistem zakonit i da služi povećanju transparentnosti i kontrole procesa.

U raspravu se uključilo i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, iz kojeg je poručeno da digitalizacija ima podršku, ali da kandidati ne smiju snositi posljedice neslaganja između institucija i autoškola.

Skupština Tuzlanskog kantona je 31. augusta usvojila zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatraženo da omogući polaganje svim kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove, bez obzira na to da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru. Istovremeno je zatraženo da Ministarstvo i autoškole u roku od šest mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita.

Ministarstvo sada navodi da ostaje otvoreno za razgovore sa autoškolama i razmatranje prijedloga za unapređenje procesa, ali naglašava da različita tumačenja i neslaganja ne mogu biti osnov za postupanje mimo važećih propisa.