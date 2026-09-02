U petak isplata penzija, penzionerima u TK i dodatnih 100 KM

Penzije za august u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak, 4. septembra 2026. godine, putem Jedinstvenog računa trezora FBiH.

Ovoga puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO/PIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82 posto.

Odluka se primjenjuje od 1. jula 2026. godine, pa će korisnicima, osim uvećane penzije za august, biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju.

Odluka o usklađivanju donesena je nakon objave zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o kretanju prosječne plate i indeksa potrošačkih cijena tokom prvih šest mjeseci godine.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok je najviša penzija 3.461,14 KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara 2026. godine iznos najniže penzije određuje se u zavisnosti od dužine penzijskog staža i kreće se od 451,22 do 714,43 KM.

Pomoć za penzionere u TK

Uz penzije za august, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje i jednokratna novčana pomoć od po 100 KM.

Kako je RTV Slon ranije objavio, Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 3.904.300 KM za ovu namjenu, a pomoć je planirana za 39.043 korisnika. Vlada TK je završila procedure iz svoje nadležnosti, a isplata je najavljena zajedno sa augustovskom penzijom.