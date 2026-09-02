Kampanja „Koliko vrijedi tvoj život?“ upozorava na najčešće uzroke saobraćajnih nesreća u TK

Kampanja „Koliko vrijedi tvoj život?“ usmjerena je na povećanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, smanjenje broja saobraćajnih nesreća i podizanje svijesti vozača o posljedicama rizičnog ponašanja za volanom.

Aktivnosti provedene u okviru kampanje predstavljene su u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, gdje je analizirano i stanje sigurnosti saobraćaja na području kantona.

Pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović kazao je da pokazatelji ukazuju na povoljnije stanje u odnosu na raniji period, čemu su, prema njegovim riječima, doprinijele i kontinuirane aktivnosti resornog ministarstva.

„I jedan od razloga sigurno je i ova kampanja kao i ostale aktivnosti koje Ministarstvo provodi kontinuirano kako bi preduprijedilo brojeve saobraćajnih nezgoda, odnosno kako bi posljedice događanja saobraćajnih nezgoda bile puno povoljnije sa stanovišta smrtno stradalih, sa stanovišta tjelesnih povreda, bilo da se radi o teškim ili lakšim tjelesnim povredama. Nijedna djelatnost nije unaprijedila život kao saobraćaj međutim nijedna djelatnost ne oduzima toliko ljudskih života kao saobraćaj“, rekao je Lukanović.

Na poboljšanje pojedinih pokazatelja ukazao je i šef Odsjeka za saobraćaj Samir Gabeljić.

„Kada posmatramo ostale pokazatelje u oblasti sigurnosti u saobraćaju na području Tuzlanskog kantona imamo određene pomake, poboljšanja u smislu smanjenja broja poginulih lica, imamo smanjenje broja lica sa teškim tjelesnim ozljedama dok je malo povećan broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama“, kazao je Gabeljić.

Kampanja „Koliko vrijedi tvoj život?“ usmjerena je na ponašanja koja se izdvajaju kao česti uzroci teških saobraćajnih nesreća. Posebna pažnja posvećena je neprilagođenoj brzini, korištenju mobilnog telefona tokom vožnje, upravljanju vozilom pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava, kao i sigurnosti motociklista, biciklista i vozača električnih romobila.

Kroz kratke i direktne poruke vozačima se ukazuje na posljedice prebrze vožnje, vožnje u alkoholiziranom stanju i gubitka pažnje zbog korištenja mobilnog telefona.

Koordinator kampanje Amir Zonić kazao je da se različitim komunikacijskim alatima nastoji doprijeti do što većeg broja građana i stalno ih podsjećati na značaj odgovornog ponašanja u saobraćaju.

„Vrlo je bitno da se ljudima stalno napominje, da im se na jedan lijep i suptilan način kaže da uspore ali isto tako da im s vremena na vrijeme predočimo ovu strašnu i crnu statistiku i da shvatimo da lica nastradala u saobraćajnim nesrećama više ili manje pa i smrtno stradala lica ili neki broj, kažu da iza svake te brojke zapravo stoje neki ljudi koji su nekad živjeli, učestvovali u saobraćaju a nažalost sada više nisu tu ili imaju neke tjelesne povrede zbog svoje ili tuđe odgovornosti“, rekao je Zonić.

Aktivnosti kampanje obuhvataju i dodatno skretanje pažnje vozačima na djecu i učenike u saobraćaju, kao i na obavezu poštivanja propisa prema pješacima i biciklistima, koji spadaju među najranjivije učesnike u saobraćaju.

Iz Ministarstva poručuju da je cilj kontinuiranih aktivnosti stvaranje odgovornijih navika među vozačima i smanjenje broja nesreća sa najtežim posljedicama.