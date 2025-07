Počinje kampanja „Koliko vrijedi tvoj život?“: Više od 3.000 nesreća u TK, najviše stradali mladi

Počinje kampanja “Koliko vrijedi tvoj život?”

U Bosni i Hercegovini je u prošloj godini evidentirano skoro 36 hiljada saobraćajnih nezgoda. Tuzlanski kanton nije izuzet od statistike. Naprotiv, u prošloj godini na cestama ovog kantona evidentiran je porast saobraćajnih nezgoda kao i broj smrtnih ishoda.

„Na području TK u prošloj godini desile su se 3.144 saobraćajne nezgode i u odnosu na 2023. došlo je do blagog povećanja i to negdje za tri procenta. Posljedice saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom imamo i tu povećanje i to za sedam osoba u odnosu na prošlu 2023. godinu“, rekao je Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj i opće poslove TK.



Najveći uzročnik nepropisna brzina

Veliki broj saobraćajnih nezgoda na našim putevima rezultat je nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa, kao i niskog nivoa saobraćajne kulture. Ipak, među vodećim uzročnicima, kao i svake godine izdvaja se nepropisna brzina.

„Brzina je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i oko 30 posto saobraćajnih nezgoda prema preliminarnim rezultatima, ministarstvo unutrašnjih poslova bez neke dubinske analize saobraćajna nezgoda nastaje kao posljedica neprilagođene brzine. Drugi razlozi su nepropisno skretanje, zatim nepridržavanje prvenstva desne strane, neodržavanje odstojanja između vozila i tako dalje“, istakao je Samir Gabeljić, šef Odsjeka za saobraćaj pri Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Od ukupnog broja stradalih, najveći procenat čine osobe starosti između 18 i 30 godina. Povećan broj nezgoda bilježi se na magistralnim putevima, gdje su i posljedice najteže a najviše nesreća bilježi se u Tuzli, zatim Srebreniku i Gradačacu.

Resorno ministarstvo predstavilo je i podatke o tome ko su najugroženiji u nezgodama.

„Tu prednjače vozači. Znači kada gledamo broj poginulih lica od 27 poginulih lica, 19 je vozača, tri su putnika u vozilima i pet je pješaka. Znači vozači su ti koji najviše stradaju u saobraćajnim nezgodama“, dodaje Gabeljić.

Kampanja “Koliko vrijedi tvoj život?” počinje od danas

Uzimajući u obzir sve podatke, kako bi se povećao nivo sigurnosti saobraćaja na cestama našeg kantona, pokrenuta je kampanja pod nazivom „Koliko vrijedi tvoj život?“ Kampanja će biti realizovana u dva dijela.

„Rekli smo u dva ciklusa ćemo raditi jul – septembar i oktobar – decembar, znači po tri mjeseca. Ovaj prvi period ćemo se fokusirati više na ljetne izazove u saobraćaju, gužve, temperature, pješake. Zatim, ljude koji voze bicikla po cesti i tako dalje, dok će ovaj drugi dio više zahvatati onaj početak mraka i djecu koja idu u škole, to je znači od oktobra pa dalje. Taman je u septembru još uvijek lijepo i vidi se i tako ćemo mi već sada krenuti sa nekim sadržajima koji su vezani za zaštitu djece u saobraćaju, pogotovo onih prvačića koji tek kreću u školu“, istakao je Amir Zonić, producent kampanje „Koliko vrijedi tvoj život?“.



Kampanja će obuhvatiti i medijsku promociju kroz audio i video produkciju počevši od danas pa sve do 31. decembra ove godine.

