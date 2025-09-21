Djeluj sada za miran svijet: UN u BiH obilježava Međunarodni dan mira

Ujedinjene nacije (UN) u Bosni i Hercegovini obilježavaju Međunarodni dan mira pod sloganom “Djeluj sada za miran svijet”, ističući svakodnevnu odgovornost svih građana u očuvanju mira.

U okviru obilježavanja, pokrenuta je kampanja “12 dana mira” koja traje do 2. oktobra, Međunarodnog dana nenasilja. Tokom kampanje širom BiH biće organizirani edukativni i kulturni događaji, dijalozi i susreti mladih.

U BiH, UN kroz Fond generalnog sekretara UN-a za izgradnju mira (PBF) već godinama podržavaju inicijative koje povezuju institucije, civilno društvo, akademsku zajednicu i lokalne zajednice s ciljem izgradnje dugoročnog mira, jačanja povjerenja i društvene kohezije.

Zahvaljujući PBF-u, provode se programi posvećeni ženama i mladima, dijalogu i inovativnim pristupima izgradnji mira i povjerenja.

U saopćenju UN-a u BiH istaknuto je da je poseban fokus stavljen na liderstvo žena i angažman mladih kroz međunarodnu Ljetnu školu “Žene, mir i sigurnost”, koja će od 22. do 26. septembra okupiti 50 učesnika iz 11 zemalja.

Ova škola je organizirana u partnerstvu s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i inicijative PBF-a “Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH”, koju zajednički provode UN Women, Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i regionalnom inicijativom PBF-a “Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje”.

Ovogodišnje obilježavanje ima dodatnu simboliku jer BiH obilježava 30 godina mira.

– UN u BiH nastavljaju podržavati inicijative koje jačaju povjerenje, inkluziju i društvenu koheziju – poručeno je u saopćenju.