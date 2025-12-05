Kampanja “Muškarci protiv nasilja”: Vjerski lideri u BiH protiv rodno zasnovanog nasilja

Friedrich Ebert Stiftung u Bosni i Hercegovini i ove se godine, u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, vraća sa snažnom i jasno usmjerenom porukom kroz kampanju “Muškarci protiv nasilja”. Kampanja, koja od svojih početaka naglašava važnost aktivnog uključivanja muškaraca u borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, ove godine posebno adresira ulogu autoriteta u društvu.

Ovo izdanje donosi poseban fokus na vjerske službenike i teologe, prepoznajući njihov dubok utjecaj na zajednice širom Bosne i Hercegovine. Kao nositelji moralnog i duhovnog autoriteta, vjerski lideri imaju kapacitet mijenjati stavove, unutar vjerskih zajednica ohrabrivati dijalog i nedvosmisleno slati poruke koje odbijaju svaku normalizaciju nasilja. Upravo zato, FES BiH u kampanju uključuje šest istaknutih religijskih autoriteta koji zajednički poručuju: nasilju nema mjesta ni u porodici, ni u zajednici, ni u bilo kojoj vjeri.

U kampanji sudjeluju muftija sarajevski Nedžad Grabus, koji naglašava da je nasilje nad ženama u potpunoj suprotnosti s islamskim moralnim učenjima, te profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Pavle Mijović, koji ističe odgovornost svakog pojedinca i zajednice u zaštiti dostojanstva ljudi. Poruku nenasilja iz pravoslavne tradicije donosi vladika Grigorije, poznat po zagovaranju dijaloga, empatije i ljudske čestitosti.

Svoj doprinos daje i pastor Evanđeoske crkve u Sarajevu Saša Nikolinović, dugogodišnji zagovornik nenasilnih odnosa i podrške žrtvama, kao i fra Zdravko Dadić, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koji ističe da se istinsko nasljedovanje vjere ogleda u dobroti i solidarnosti prema onima koji trpe. Kampanju dodatno osnažuje i glas jevrejske zajednice u BiH kroz učešće Igora Kožemjakina, jevrejskog teologa i hazana sarajevske sinagoge, koji podsjeća na etička načela zabrane nasilja i univerzalnu obavezu stvaranja sigurnog, pravednog društva.

Kao što se navodi u saopćenju, zajedničko obraćanje lidera različitih religijskih tradicija predstavlja važan iskorak ka kreiranju snažnog i jedinstvenog društvenog fronta protiv nasilja. Cilj kampanje nije samo osvještavanje, nego i konkretna motivacija muškaraca da preuzmu aktivniju ulogu, da prepoznaju moć vlastitog utjecaja i da se jasno suprotstave nasilju gdje god ga vide.

Inicijativa “Muškarci protiv nasilja” proteklih godina uključivala je istaknute političare, glumce i novinare – javne ličnosti čiji glas oblikuje mišljenja i društvene tokove. Ovogodišnji fokus na vjerske lidere dodatno produbljuje kampanju i naglašava da borba protiv nasilja nije ni političko, ni generacijsko, ni ideološko pitanje, već univerzalna obaveza svih ljudi, bez obzira na vjeru, identitet ili poziciju u društvu.

Ova kampanja otvara prostor za nova savezništva, hrabriji javni angažman i stvaranje sredine u kojoj se nasilje neće tolerirati, zanemarivati niti opravdavati – već dosljedno i glasno osuđivati.