Večeras počinje Venecijanski filmski festival: Velike zvijezde i 21 film u utrci za Zlatnog lava

Venecijanski filmski festival, jedno od najvažnijih filmskih okupljanja u Evropi i svijetu, počinje večeras na Lidu, a njegovo 83. izdanje trajat će do 12. septembra. Za prestižnog Zlatnog lava takmičit će se 21 film.

Festival će otvoriti svjetska premijera filma „Ink“ oskarovca Dannyja Boylea. Film prati priču o Rupertu Murdochu i pokretanju novog izdanja britanskog tabloida The Sun krajem šezdesetih godina, a glavne uloge tumače Jack O’Connell, Guy Pearce i Claire Foy. „Ink“ se nalazi i u glavnoj konkurenciji za Zlatnog lava.

Ovogodišnji program donosi veliki broj ostvarenja poznatih autora, a među naslovima koji privlače posebnu pažnju je „Wild Horse Nine“ irskog reditelja Martina McDonagha. U crnoj komediji John Malkovich i Sam Rockwell igraju agente CIA-e koji neposredno prije državnog udara u Čileu 1973. godine bivaju poslani na Uskršnje ostrvo. U filmu se pojavljuju i Steve Buscemi, Tom Waits i Parker Posey.

U glavnu konkurenciju vraća se i francuski reditelj Florian Zeller s psihološkom dramom „Bunker“. Penélope Cruz i Javier Bardem tumače bračni par čiji odnos prolazi kroz ozbiljnu krizu, a u glumačkoj postavi su i Stephen Graham, Paul Dano i Patrick Schwarzenegger.

Nanni Moretti u Veneciju dolazi s filmom „It Will Happen Tonight“, u kojem glume Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot i sam Moretti. Film je također u konkurenciji za glavnu nagradu.

Poseban dio programa bit će posvećen Marilyn Monroe, povodom stogodišnjice njenog rođenja. Kratki film „Flesh Impact“ rediteljice Maggie Gyllenhaal traje 22 minute, a Dakota Johnson tumači Monroe na vrhuncu slave, dok Ellen Burstyn igra zamišljenu stariju verziju slavne glumice. U filmu se pojavljuju i Peter Sarsgaard i Sepideh Moafi.

Pažnju ljubitelja muzike privlači i film „Oasis: Don’t Look Back in Anger“, koji će biti prikazan izvan konkurencije. U ostvarenju Dylana Southerna i Willa Lovelacea pojavljuju se Liam i Noel Gallagher, članovi jedne od najpoznatijih britanskih grupa.

Žirijem glavne konkurencije predsjedavat će američka glumica, rediteljica i scenaristica Maggie Gyllenhaal, a uz nju će o dobitniku Zlatnog lava odlučivati Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat i Johnnie To.

Ovogodišnja Mostra donosi i dva Zlatna lava za životno djelo. Priznanja će dobiti George Clooney i Ellen Burstyn. Clooneyju će nagrada biti uručena tokom ceremonije otvaranja, dok će Burstyn priznanje primiti u okviru festivala uz prikazivanje filma „Flesh Impact“.

Prošlogodišnji Zlatni lav pripao je filmu „Father Mother Sister Brother“ američkog reditelja Jima Jarmuscha.

Venecijanski filmski festival osnovan je 1932. godine u okviru Venecijanskog bijenala i smatra se najstarijim filmskim festivalom na svijetu. U prvim godinama glavna nagrada nosila je naziv Kup Mussolini, dok je naziv Zlatni lav uveden 1949. godine.

Venecijanski filmski festival već decenijama, zajedno s festivalima u Cannesu i Berlinu, predstavlja jednu od najvažnijih evropskih pozornica za premijere novih filmskih ostvarenja i početak sezone u kojoj se izdvajaju kandidati za najveće svjetske filmske nagrade.