Tuzla domaćin festivala ETHNO BiH, stiže više od 50 mladih muzičara

ETHNO BiH u Tuzli počinje 23. augusta, a ovogodišnje izdanje festivala tokom sedam dana okupit će više od 50 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta.

Učesnici će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija učiti jedni od drugih, a rezultat njihovog rada bit će novi repertoar koji će predstaviti tuzlanskoj publici.

Festival traje do 30. augusta, a centralno mjesto okupljanja i ove godine bit će Kuća plamena mira. Tu će svakodnevno biti održavane radionice, probe i druge aktivnosti.

Posebnost festivala ETHNO BiH jeste u tome što učesnici ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom. Svaki muzičar donosi dio tradicije iz sredine iz koje dolazi, a zatim zajednički uče, obrađuju pjesme i stvaraju repertoar koji spaja različite kulture i muzičke izraze.

ETHNO BiH dio je međunarodne Ethno mreže, koja kroz muziku povezuje mlade ljude različitih kulturnih i muzičkih tradicija. Festival u Bosni i Hercegovini organizuje akustikUm – Muzička omladina JMBH, organizacija posvećena muzičkom obrazovanju mladih i međunarodnoj kulturnoj razmjeni, koja predstavlja Jeunesses Musicales International u BiH.

Tokom prethodnih godina festival je postao prepoznatljivo mjesto međunarodne muzičke razmjene mladih u Tuzli. Ideja projekta nastavlja se i tokom ostatka godine kroz BalsiKa, orkestar mladih koji okuplja one zainteresovane za tradicionalnu muziku Bosne i Hercegovine i svijeta.

Završni koncert ovogodišnjeg festivala bit će održan u petak, 28. augusta, u Gradskom parku u Tuzli, u kafiću Bluesberry.

Publika će tada imati priliku čuti repertoar koji su mladi muzičari zajednički stvarali i učili tokom festivalskih dana, čime će ETHNO BiH u Tuzli još jednom spojiti različite kulture i tradicije kroz muziku.