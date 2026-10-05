/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo, izdvajamo najznačajnije događaje koji su obilježili ovaj ponedjeljak 5. oktobar 2026. godine:

*** Opći izbori u Bosni i Hercegovini održani su jučer uz izlaznost od 42,02 posto, a više od 3,4 miliona birača biralo je 518 nosilaca mandata na različitim nivoima vlasti, prvi put uz širu primjenu biometrijske identifikacije i skenera glasačkih listića.

*** Novi članovi Predsjedništva BiH su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, koji su nakon objave preliminarnih rezultata govorili o porukama birača i prioritetima u naredne četiri godine.

*** Dvije godine nakon katastrofalnih poplava i odrona u Jablanici i Konjicu, u kojima je stradalo 19 osoba, istraga još nije završena, a porodice stradalih i dalje čekaju odgovore o okolnostima tragedije i mogućoj odgovornosti.

*** Pritvor maloljetnici osumnjičenoj za napad na učenike u Osnovnoj školi Gornja Tuzla produžen je za još mjesec dana, dok je u predmetu u toku pripremni postupak i provođenje potrebnih vještačenja.

*** Općinski sud Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor 25-godišnjem Rami Suljkanoviću iz Tuzle, osumnjičenom da je maloljetniku omogućio korištenje amfetamina i drugih narkotika.

*** Općinski sud u Gradačcu odredio je jednomjesečni pritvor 43-godišnjem Damiru Hodžiću iz Tuzle, osumnjičenom da je metalnom šipkom napao vlasnika firme u Ledenicama Donjim kod Gradačca.

*** Povodom Svjetskog dana učitelja u Tuzlanskom kantonu dodijeljena su priznanja nastavnicima za životno djelo i inovativnost, uz razgovor o nedostatku nastavničkog kadra, stručnom usavršavanju i utjecaju novih tehnologija na obrazovanje.

*** Na Evropskom univerzitetu u Brčkom počela je nova akademska godina, a uz domaće studente očekuje se dolazak oko 280 stranih studenata iz Indije, Pakistana i Bangladeša.

*** Na Južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije i asfaltiranja dionice od Bingo City Centra prema Miladijama, a vozila se preusmjeravaju na drugu kolovoznu traku kojom se saobraća u oba smjera.

*** Zbog sanacije glavnog cjevovoda dio Tuzle će 6. oktobra od 8 sati do završetka radova biti bez vode, a obustava će obuhvatiti Krojčicu, Slatinu, više gradskih ulica te veće potrošače među kojima su Solana i Bingo City Centar.

*** Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u Ligi nacija, a Zmajevi su trenutno drugi u grupi sa pet bodova.