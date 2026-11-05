/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 05. novembar

Dnevnik Crno i bijelo od 5. novembra donosi pregled najvažnijih događaja iz Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i svijeta, s posebnim osvrtom na najavljeni štrajk upozorenja u TK, povećanja primanja u 2027. godini i aktuelna ekonomska pitanja.

U ustanovama srednjeg obrazovanja i kulture Tuzlanskog kantona za ponedjeljak je najavljen jednosatni štrajk upozorenja zbog kašnjenja isplate naknada za prijevoz. Donosimo i pregled mogućih povećanja penzija, plata, boračkih i socijalnih naknada u narednoj godini, kao i informacije o prijedlogu Elektroprivrede BiH za povećanje cijene industrijske struje za 29 posto.

U Dnevniku govorimo i o početku isplate oktobarskih penzija, naknadama roditeljima njegovateljima te policijskim akcijama na području Tuzle, Kalesije i Živinica.

Iz kulture izdvajamo imenovanje koncertne dvorane u Tuzli po kompozitoru Asimu Horoziću i najavu premijere predstave „Osamdeset četvrta“ u Živinicama.

U sportskom dijelu donosimo vijest o završetku reprezentativne karijere Cristiana Ronalda te razgovor o predstojećoj utakmici rukometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Češke u tuzlanskom Mejdanu.

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