Nakon 14 godina ponovo vozom iz BiH do Beograda, poznato kada kreće linija

Željeznička linija Zvornik Beograd trebala bi ponovo biti uspostavljena u decembru ove godine, čime će Bosna i Hercegovina i Srbija nakon gotovo 14 godina ponovo dobiti direktnu međunarodnu putničku željezničku vezu. Vozovi će, prema najavama, saobraćati svakodnevno na relaciji Zvornik Novi i Beograd Centar.

Dogovor o ponovnom uspostavljanju putničkog saobraćaja postignut je na sastanku predstavnika Željeznica Republike Srpske i Srbijavoza u Beogradu. Sastanku su prisustvovali vršioci dužnosti generalnih direktora ovih preduzeća Dragan Zelenković i Ljubiša Pejičić.

Prema dosadašnjim najavama, voz će iz Zvornika prema Beogradu polaziti u jutarnjim satima, dok je povratak iz Beograda planiran u poslijepodnevnim satima.

Željeznička linija Zvornik Beograd kreće u decembru

Tačna satnica polazaka i dolazaka bit će poznata nakon usvajanja reda vožnje za 2026/2027. godinu, koji bi trebao stupiti na snagu u decembru.

„Danas smo s kolegama iz Srbijavoza definisali tehničko-materijalne detalje za uspostavljanje prve međunarodne linije i povezivanja željeznicom sa Srbijom nakon dugo godina“, izjavio je Zelenković nakon sastanka.

Ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja posebno je značajno za stanovnike zvorničke regije, kojima bi svakodnevna linija trebala omogućiti dodatnu mogućnost putovanja prema glavnom gradu Srbije.

Putnički vozovi između BiH i Srbije ne saobraćaju od 2012. godine

Međunarodni putnički željeznički saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Srbije obustavljen je u decembru 2012. godine, kada su ukinute linije prema Beogradu.

Stanica Zvornik Novi nalazi se u industrijskom naselju Karakaj, sjeverno od centra Zvornika, i željezničkom infrastrukturom povezana je s prugom koja vodi prema Tuzli.

Međutim, na toj relaciji trenutno nema redovnog putničkog željezničkog saobraćaja, a putničkim vozovima nisu povezani ni Federacija BiH i Republika Srpska.

Bosna i Hercegovina ima i sezonsku međunarodnu željezničku vezu s Hrvatskom na relaciji Sarajevo Ploče, ali je prema redu vožnje Željeznica FBiH posljednji ovogodišnji polazak realizovan u septembru.

Planirana željeznička linija Zvornik Beograd trebala bi tako od decembra omogućiti svakodnevno putovanje vozom između dvije države, dok će detalji o cijeni karata i tačnim terminima polazaka biti poznati nakon završetka priprema novog reda vožnje.