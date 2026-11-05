Gianni Infantino dobio ozbiljnog protivnika u borbi za predsjednika FIFA-e

Gianni Infantino, aktuelni predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA), dobio je prvog ozbiljnog protivkandidata na izborima koji će biti održani u martu 2027. godine. Riječ je o Kohzou Tashimi, nekadašnjem predsjedniku Nogometnog saveza Japana i dugogodišnjem članu Vijeća FIFA-e.

Prema pisanju japanskih medija, Tashima je danas najavio kandidaturu za čelnu poziciju svjetskog nogometa, a njegovu odluku jednoglasno su podržali članovi rukovodstva Japanskog nogometnog saveza.

Vijest je prvobitno objavio japanski list Asahi, a potvrdili su je i drugi japanski mediji, uključujući Sports Nippon i Nikkan Sports.

Ko je čovjek koji želi zamijeniti Infantina?

Kohzo Tashima ima 68 godina, bivši je japanski reprezentativac i nekadašnji predsjednik nacionalnog nogometnog saveza.

Član upravljačkih struktura FIFA-e je od 2015. godine, još iz perioda kada je organizacijom rukovodio Sepp Blatter. Tokom dugogodišnjeg angažmana stekao je iskustvo u međunarodnoj nogometnoj administraciji.

Tashima je svoju kandidaturu predstavio kao pokušaj promovisanja vrijednosti koje, prema njegovim riječima, karakterišu japanski nogomet.

„Zahvalan sam što mogu objaviti svoju kandidaturu uz punu podršku Japanskog nogometnog saveza. Ovdje se ne radi o tome ko će pobijediti ili izgubiti, već o poštenom, iskrenom i ispravnom načinu na kojem je izgrađen japanski nogomet“, poručio je Tashima.

Dodao je da upravo takve vrijednosti želi prenijeti na međunarodni nivo kroz rad FIFA-e.

Infantino pod pritiskom nakon kontroverznog prijedloga

Tashimina kandidatura dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Gianni Infantino izazvao nezadovoljstvo dijela nogometne javnosti i saveza prijedlogom o uključivanju privatnih investitora u buduće prihode povezane sa Svjetskim prvenstvom.

Plan predstavljen u julu predviđao je mogućnost prodaje udjela u novom komercijalnom subjektu FIFA-e, koji bi upravljao određenim pravima i prihodima od međunarodnih takmičenja.

Prijedlog nije realizovan, a protivljenje dijela nogometnih saveza otvorilo je dodatna pitanja o načinu upravljanja finansijama svjetske nogometne organizacije.

Evropska nogometna federacija UEFA također razmatra mogućnost podrške kandidatu koji bi se suprotstavio Infantinu na predstojećim izborima.

Izbori za predsjednika FIFA-e u martu 2027. godine

Izbori za predsjednika FIFA-e zakazani su za 18. mart 2027. godine u Rabatu, glavnom gradu Maroka.

Da bi kandidatura bila zvanično prihvaćena, svaki kandidat mora dobiti podršku najmanje pet od ukupno 211 nacionalnih nogometnih saveza koji su članovi FIFA-e.

Osim toga, kandidati moraju proći provjeru ispunjavanja uslova pred posebnim tročlanim tijelom koje imenuje FIFA.

Rok za podnošenje kandidatura ističe 18. novembra ove godine, a Infantino je već najavio da će se kandidovati za novi predsjednički mandat.