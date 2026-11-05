Usporedi cijene: Hasičević traži brže povezivanje trgovaca

Usporedi cijene, digitalna platforma koja bi građanima Federacije BiH trebala omogućiti poređenje cijena istih proizvoda u različitim trgovačkim lancima, jedan je od glavnih prioriteta Federalnog ministarstva trgovine. Ministar Amir Hasičević danas je u Sarajevu razgovarao s predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH, Grupacije trgovine, o ubrzanju ovog projekta, budućnosti „Zaključanih cijena“ i novim zakonskim rješenjima.

Na sastanku u sjedištu Vlade Federacije BiH razmatrane su mjere koje bi trebale doprinijeti većoj transparentnosti tržišta, zaštiti potrošača i stvaranju jednakih uslova poslovanja za trgovce.

Platforma Usporedi cijene omogućit će građanima lakšu kupovinu

Ministar Hasičević poručio je da je u narednom periodu neophodno ubrzati tehničko povezivanje trgovaca s digitalnom platformom kako bi građani na jednom mjestu mogli provjeriti cijene proizvoda i odabrati najpovoljniju ponudu.

„Želimo da građani Federacije BiH putem jedinstvene digitalne platforme mogu jednostavno usporediti cijene istih proizvoda u različitim trgovačkim lancima i odabrati najpovoljniju kupovinu“, izjavio je Hasičević.

Kako bi platforma „Usporedi cijene“ bila funkcionalna, trgovci će morati osigurati redovnu dostavu tačnih i ažurnih podataka o cijenama. Ministarstvo je najavilo tehničku podršku kako bi se proces povezivanja ubrzao.

Hasičević je naglasio da cilj nije administrativno određivanje cijena, nego stvaranje uslova u kojima će potrošači imati bolji uvid u ponudu, a trgovci biti izloženi većoj tržišnoj konkurenciji.

Šta će biti s projektom „Zaključane cijene“?

Jedna od tema sastanka bio je i nastavak projekta „Zaključane cijene“, kojim se nastoji ublažiti pritisak visokih troškova života na kućne budžete građana.

Predstavnici Ministarstva i poslodavaca analizirali su dosadašnje efekte ove mjere, a najavljeno je da će u narednom periodu biti razmotren njen daljnji nastavak.

Pri donošenju odluke vodit će se računa o kretanju cijena na tržištu i interesima potrošača. Konkretna odluka o produženju projekta na današnjem sastanku nije saopćena.

U pripremi novi zakoni o trgovini i zaštiti potrošača

Razgovarano je i o zakonodavnim promjenama u oblasti trgovine, uključujući Prijedlog zakona o zaštiti potrošača FBiH i Nacrt zakona o elektronskoj trgovini.

Predstavnici poslodavaca upoznati su i s aktivnostima na pripremi zakona kojim bi se omogućile posebne mjere kontrole cijena u vanrednim okolnostima, kao i s planiranim izmjenama Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Prema navodima Ministarstva, cilj ovih propisa je bolja zaštita kupaca, sprečavanje nelojalne konkurencije i stvaranje predvidivijih uslova poslovanja.

„Slobodno tržište nije tržište bez pravila. A transparentno tržište je tržište koje radi u interesu građana“, poručio je Hasičević.

Predstavnici Grupacije trgovine izrazili su podršku nastavku saradnje s Ministarstvom i zajedničkom radu na zakonskim rješenjima i projektima koji se odnose na uređenje tržišta Federacije BiH.