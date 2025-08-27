Zaboravite šaltere: dokumente odsad potpisujete elektronski

Digitalni identitet i elektronski potpis postaju osnova za korištenje savremenih elektronskih servisa u Bosni i Hercegovini.

Aktivacija je moguća u jednom od pet regionalnih centara Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), a cijeli postupak traje svega nekoliko minuta.

Nakon što službenici unesu lične podatke, putem mobilne aplikacije građani dobijaju pristup svojim dokumentima i elektronskom potpisu u digitalnoj formi. Oni koji su već prošli proceduru, poput Adnana Draganića, ističu da je postupak jednostavan i daleko efikasniji od birokratskih procedura na koje su građani navikli.

„Proces je veoma jednostavan, trajao je par minuta. Sve što vam treba je lična karta i e-mail adresa, a ostale podatke dobijete u IDDEEA-i“, rekao je Draganić.

Iz IDDEEA-e naglašavaju da je cilj olakšati građanima pristup novim uslugama, uz sigurnu upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa i digitalnog identiteta.

Kenan Perviz iz kancelarije IDDEEA-e u Sarajevu pojašnjava da građani najprije potpisuju ugovor i potvrđuju tačnost e-mail adrese, nakon čega dobijaju pristupne parametre. Prvi dio ključa uručen je na licu mjesta, dok drugi stiže na e-mail adresu i predstavlja šifru koju korisnici ne smiju dijeliti.

Savjetnica direktora za bezbjednost informacionih sistema Armina Musa ističe da je najveća prednost elektronskog potpisa mogućnost da građani u svakom trenutku provjere status svojih dokumenata, ali i dobiju obavještenje kada im istekne važnost.

Uvođenje digitalnog identiteta i e-potpisa veliki je iskorak u digitalnoj transformaciji javne uprave i privatnog sektora. Građanima omogućava zakonski validnu elektronsku identifikaciju i potpisivanje dokumenata putem mobilnog telefona ili računara – brzo, sigurno i bez odlaska na šalter.