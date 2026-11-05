Federalni zavod PIO/MIO: Broj neriješenih predmeta smanjen, a ne povećan

Broj neriješenih predmeta u Federalnom zavodu PIO/MIO na kraju 2025. godine bio je manji od planiranog, saopćio je Nadzorni odbor ove institucije, reagirajući na medijske interpretacije izvještaja o rezultatima nadzora. Prema navodima Nadzornog odbora, Zavod je prošlu godinu završio sa 14.322 neriješena predmeta, dok je planom bilo predviđeno 16.353.

Razlika iznosi 2.031 predmet, a iz Nadzornog odbora ističu da je riječ o rezultatu boljem od planiranog. Također navode da se broj neriješenih predmeta kontinuirano smanjuje posljednje tri godine.

Reakcija je uslijedila nakon što su pojedini mediji prenijeli da je broj neriješenih predmeta povećan za 14 posto, pozivajući se na formulaciju iz izvještaja koji je Nadzorni odbor uputio Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni zavod PIO/MIO pojasnio spornu formulaciju u izvještaju

U izvještaju je navedeno da je cilj smanjenja neriješenih predmeta u cijelosti realizovan, ali je istovremeno napisano da je njihov broj na kraju izvještajnog perioda bio za 14 posto veći od planiranog.

Iz Nadzornog odbora priznaju da je riječ o nespretnoj formulaciji, naglašavajući da podaci pokazuju suprotno, odnosno da je broj neriješenih predmeta bio manji od planiranog.

Dodaju da se tačni podaci mogu provjeriti u godišnjim izvještajima o radu koji su dostupni na službenoj web stranici Zavoda.

Prema njihovim navodima, Federalni zavod PIO/MIO svakog mjeseca zaprimi između 13.000 i 15.000 različitih predmeta, zbog čega određeni broj zahtjeva uvijek ostaje u postupku rješavanja.

Nadzorni odbor ističe da je Zavod tokom 2025. godine dostigao nivo redovnog rješavanja predmeta, bez povećanja broja zaposlenih na tim poslovima.

Gotovo 3,9 milijardi KM rashoda, najveći dio za penzije

U izvještaju su predstavljeni i finansijski pokazatelji poslovanja Federalnog zavoda PIO/MIO za 2025. godinu.

Ukupni rashodi iznosili su 3.883.500.130 KM, od čega je za isplatu penzija i pogrebnih troškova izdvojeno 3.822.664.671 KM, odnosno 98,43 posto ukupnih rashoda.

Preostalih približno 1,57 posto odnosilo se na druge troškove poslovanja, uključujući plate zaposlenih, opremu i ostale obaveze Zavoda.

Iz Nadzornog odbora navode da je broj zaposlenih optimalan, imajući u vidu da Zavod raspolaže ispostavama u svim općinama Federacije BiH, deset kantonalnih službi i Centralnom službom.

Posebno su se osvrnuli na ulaganja u informatičku opremu i sigurnosne sisteme, ističući da su ona neophodna za digitalizaciju poslovanja, ubrzavanje procedura i zaštitu podataka korisnika.

Isplate penzija tokom 2025. godine bile redovne

Nadzorni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO ocijenio je da je finansijsko poslovanje tokom 2025. godine bilo stabilno i da su sve obaveze prema korisnicima prava izmirivane redovno i u cijelosti.

Kako je navedeno, nije bilo kašnjenja u isplati penzija niti zastoja u izvršavanju drugih finansijskih obaveza.

Sredstva potrebna za isplatu penzija i ostalih prava osigurana su i realizovana iz budžeta Federacije BiH, a propisani izvještaji i analize blagovremeno su dostavljani nadležnim institucijama.

Izvještaj Nadzornog odbora upućen je Parlamentu Federacije BiH na daljnje razmatranje u okviru redovne godišnje procedure.