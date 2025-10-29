Ako bude usvojen novi Zakon o PIO, penzije rastu za 17 posto

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je u intervjuu za Televiziju Sarajevo da bi, ukoliko novi Zakon o PIO bude usvojen do kraja godine, penzije mogle porasti i do 17 posto.

„Ja se nadam da će zakon biti usvojen do kraja godine. To ne zavisi isključivo od Federalnog ministarstva, već od mnogih faktora. Sve što radimo, radimo kako bi penzioneri imali značajnije povećanje penzija nego što im trenutno pripada po važećem zakonskom propisu“, rekao je Delić, naglašavajući da se nada da će ovaj put proces biti uspješno okončan.

Prema njegovim riječima, novi obračun penzija bi trebao donijeti primjetno povećanje. „Penzije bi, ja se nadam, trebale po novoj formuli rasti oko 17 posto, što bi značilo da bi najniža penzija, umjesto sadašnjih 599 konvertibilnih maraka, iznosila oko 700 konvertibilnih maraka. Ali moram naglasiti da su to sve procjene koje smo radili u saradnji sa Zavodom penzijskog i invalidskog osiguranja i Federalnim ministarstvom finansija, koje jedino može uraditi fiskalnu procjenu i dati završnu riječ“, kazao je Delić.

On je upozorio da se radi o značajnom finansijskom zahvatu koji zahtijeva pažljivo planiranje i stabilne prihode Federacije BiH. „Sve zavisi od ukupnih prihoda i fiskalnih mogućnosti Federacije. Na osnovu toga planira se budžet i izdvajanja za penzijsko-invalidski sistem“, objasnio je ministar.

Delić je u intervjuu za TVSA istakao i važnost političke volje da se status penzionera unaprijedi. „Radi se o ogromnom budžetskom zahvatu i ja se nadam da ćemo moći i smjeti, imati i snage, i hrabrosti, i političke volje da unaprijedimo položaj jedne od najranjivijih kategorija našeg društva. To su ljudi koji su izgradili ovu državu, ljudi koji su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i koji su je odbranili“, rekao je.

Ministar je dodao da je cilj da novi zakon stupi na snagu 1. januara naredne godine, kako bi već tada penzioneri osjetili povećanje svojih primanja. „Ja se nadam da ćemo od prvog prvog imati novi zakon koji će prije svega njima ići u korist i u susret“, poručio je.

Govoreći o prijedlozima koje su penzioneri iznijeli tokom sastanaka s Ministarstvom, Delić je spomenuo i inicijativu da se u zakon ugradi godišnji dodatak, odnosno jednokratna novčana pomoć. „To je njihov prijedlog da godišnji dodatak postane zakonska kategorija. Nije nešto što smo mi već predložili, ali smo rekli da oni predlože ono što žele, a mi ćemo vidjeti da li postoji mogućnost da se to definiše i da postane sastavni dio zakona“, kazao je.

Dodao je i da bi se, u slučaju da ne bude zakonska obaveza, mogao pronaći kompromis sličan ranijem rješenju o vanrednom usklađivanju penzija. „Teško da ćemo moći propisati obavezu da se to svake godine isplaćuje, ali vjerujem da ćemo naći rješenje koje će penzionerima značiti dodatnu sigurnost i poštovanje za njihov rad“, zaključio je Delić u razgovoru.