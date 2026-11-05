Elektroprivreda BiH predložila povećanje cijene industrijske struje za 29 posto

Elektroprivreda BiH ponudila je privrednim subjektima nove ugovore o snabdijevanju električnom energijom za 2027. godinu, kojima je predviđeno povećanje cijene industrijske struje za 29 posto. Prema informacijama koje je objavio Klix.ba, kompanije imaju 15 dana da prihvate ponuđene uslove i potpisane ugovore dostave Elektroprivredi.

Prijedlog povećanja izazvao je nezadovoljstvo među poslodavcima, koji smatraju da bi dodatni rast cijena električne energije značajno opteretio njihovo poslovanje.

Privrednici zbog toga planiraju pokrenuti razgovore s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, većinskim vlasnikom Elektroprivrede BiH, posredstvom Privredne komore FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH.

Rast cijena povećao bi troškove proizvodnje

Industrijska struja namijenjena je poslovnim korisnicima koji električnu energiju nabavljaju na tržištu, na osnovu ugovora sa snabdjevačima.

Za razliku od domaćinstava obuhvaćenih javnim snabdijevanjem, čije cijene električne energije odobrava Regulatorna komisija za energiju FBiH, cijene za tržišne kupce utvrđuju se ugovorima.

Izmjenama zakonskih propisa iz 2025. godine dodatno je proširen krug kompanija koje električnu energiju moraju nabavljati na tržištu. Pravo na javnu uslugu izgubili su kupci s više od 50 zaposlenih, godišnjim prihodom iznad osam miliona KM ili potrošnjom većom od 50.000 kilovat-sati u prethodnoj godini.

Predloženo povećanje cijene struje moglo bi posebno pogoditi proizvodna preduzeća s velikom potrošnjom električne energije.

Veći troškovi energije mogu se odraziti na cijene gotovih proizvoda, ali i na konkurentnost domaćih kompanija koje posluju na inostranim tržištima.

Cijene električne energije za privredu rasle i ranijih godina

Elektroprivreda BiH je tokom prethodnih godina više puta povećavala cijene električne energije za poslovne korisnike.

Nakon energetske krize krajem 2021. godine, kada su pojedinim industrijskim kupcima ponuđene znatno više cijene, Vlada Federacije BiH uvela je ograničenja njihovog rasta.

Za 2022, 2023. i 2024. godinu maksimalno godišnje povećanje bilo je ograničeno na 20 posto.

U 2025. godini Elektroprivreda BiH ograničila je povećanje na najviše 10 posto za dugogodišnje tržišne kupce, dok su pojedine kompanije koje su tek prelazile na tržišno snabdijevanje bile suočene s većim promjenama cijena.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, poslovni korisnici s godišnjom potrošnjom od 500 do 2.000 megavat-sati u prvih šest mjeseci 2026. plaćali su električnu energiju u prosjeku 23,19 KM za 100 kilovat-sati, bez PDV-a.

To je 7,7 posto više nego u istom periodu 2025. godine.

Predloženo poskupljenje od 29 posto za narednu godinu zasad predstavlja ponudu iz novih ugovora, dok se očekuje da poslodavci o mogućim izmjenama pregovaraju s nadležnim institucijama.