Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 05.11.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Živinica u ulici 1. Marta u vremenu od 10:00 do 11:00 sati. Općine Čelić u naseljima: Brnjik, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Drijenča, Miladići, Humci, Brezje i Sitari u vremenu od 10:00 do 15:00 sati. Grada Tuzle:

– u naseljima: Orašje, Krešići i Čajići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u dijelu naselja Mandići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Grada Srebrenika u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Vikale, Ibrići, Gulami,Hodžići, Skopljaci, Salihbašići, Murati,Sladna Kovačevići i Babunovići Deponija u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

Dana 06.11.2026. godine (petak) na području: