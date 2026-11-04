Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 05.11.2026. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Živinica u ulici 1. Marta u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
  2. Općine Čelić u naseljima: Brnjik, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Drijenča, Miladići, Humci, Brezje i Sitari u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.
  3. Grada Tuzle:

– u naseljima: Orašje, Krešići i  Čajići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u dijelu naselja Mandići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Vikale, Ibrići, Gulami,Hodžići, Skopljaci, Salihbašići, Murati,Sladna Kovačevići i Babunovići Deponija u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

Dana 06.11.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Živinica u zgradi Radnički Dom, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.
  2. Grada Gračanice u naseljima: Škahovica i Babići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

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