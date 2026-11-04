Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 05.11.2026. godine (četvrtak) na području:
- Grada Živinica u ulici 1. Marta u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
- Općine Čelić u naseljima: Brnjik, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Drijenča, Miladići, Humci, Brezje i Sitari u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.
- Grada Tuzle:
– u naseljima: Orašje, Krešići i Čajići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u dijelu naselja Mandići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
- Grada Srebrenika u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Vikale, Ibrići, Gulami,Hodžići, Skopljaci, Salihbašići, Murati,Sladna Kovačevići i Babunovići Deponija u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
Dana 06.11.2026. godine (petak) na području:
- Grada Živinica u zgradi Radnički Dom, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.
- Grada Gračanice u naseljima: Škahovica i Babići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.