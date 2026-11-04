Oktobarske naknade idu na isplatu: Jednoj grupi korisnika stižu i zaostaci za tri mjeseca

Oktobarske naknade za osobe s neratnim invaliditetom i civilne žrtve rata danas su upućene na isplatu, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Dok će jedna grupa korisnika dobiti redovne naknade po uvećanoj osnovici, drugoj će biti isplaćene i razlike za prethodna tri mjeseca.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da korisnici mogu očekivati različite iznose uplata u odnosu na prethodni mjesec, ali da to ne znači da su im naknade umanjene.

Oktobarske naknade za neratne invalide bez ranije isplaćenih zaostataka

Osobama s neratnim invaliditetom prošlog mjeseca isplaćene su uvećane naknade, zajedno s razlikama za juli i august. Zbog toga su ukupni iznosi na njihovim računima bili veći nego što iznosi redovna mjesečna naknada.

Ovog mjeseca bit će isplaćena samo redovna oktobarska naknada po uvećanoj osnovici, bez dodatnih zaostataka koji su već isplaćeni.

„Važno je da korisnici znaju šta im je uplaćeno i za koji period. Osobama s neratnim invaliditetom povećanje ostaje na snazi. Prošla uplata bila je veća jer je uključivala i zaostatke za juli i august, dok sada primaju samo redovnu mjesečnu naknadu po uvećanoj osnovici“, izjavio je Delić.

Civilnim žrtvama rata povećanje i razlike za tri mjeseca

Za razliku od korisnika neratnih invalidnina, civilne žrtve rata uz oktobarske naknade dobit će i razlike za juli, august i septembar.

Povećanje im nije bilo obračunato u prethodnoj isplati jer su kantoni ranije dostavili podatke prema staroj osnovici.

Nova osnovica za obračun naknada civilnim žrtvama rata za period od jula do decembra 2026. godine iznosi 851,21 KM.

Prema novom obračunu, najviša mjesečna naknada iznosi 1.946,27 KM i pripada civilnim žrtvama rata sa 100 posto oštećenja organizma kojima su priznata prava na tuđu njegu i pomoć prve grupe i ortopedski dodatak prve grupe.

Najniža naknada, za korisnike sa 60 posto oštećenja organizma, iznosi 153,22 KM, dok se porodične invalidnine kreću od 366,02 do 553,29 KM.

U novembru će naknade primiti 7.577 korisnika iz kategorije civilnih žrtava rata i članova njihovih porodica. Za njihovu isplatu Federacija BiH izdvaja 2.742.549,08 KM.

Ukupno je za obje kategorije korisnika, odnosno neratne invalidnine i naknade civilnih žrtava rata, iz federalnog budžeta ovog mjeseca osigurano 30,7 miliona KM.

Promijenjen rok za dostavljanje obračuna

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavijestilo je kantonalne organe da je promijenjen rok za unos naloga za isplatu naknada.

Prema novoj instrukciji Federalnog ministarstva finansija, nalozi se moraju unositi do četvrtog dana u mjesecu, umjesto do desetog, kako je ranije bilo predviđeno.

Nadležni kantonalni organi pozvani su da dostavljanje obračuna prilagode novom roku kako bi oktobarske naknade, kao i naredne mjesečne isplate, bile realizovane pravovremeno.