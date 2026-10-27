Delić i Garibija potpisali memorandum: Veća podrška porodicama i djeci

Podrška porodicama, razvoj hraniteljstva i pomoć mladima bez roditeljskog staranja u fokusu su memoranduma koji su danas potpisali federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i nacionalni direktor SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija.

Memorandumom o razumijevanju i saradnji uspostavlja se okvir za dugoročno partnerstvo Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i SOS Dječijih sela u BiH, s ciljem unapređenja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH.

Poseban naglasak stavljen je na pravovremenu pomoć porodicama koje se suočavaju s teškoćama, kako bi se spriječilo nepotrebno izdvajanje djece iz njihovog porodičnog okruženja. Kada ostanak u biološkoj porodici nije moguć, cilj je djeci osigurati sigurno i stabilno odrastanje kroz hraniteljstvo i druge oblike porodične brige.

„Porodici koja prolazi kroz teškoće podrška mora stići na vrijeme, prije nego što problemi ugroze sigurnost i dobrobit djeteta. Kada odrastanje u biološkoj porodici nije moguće, naša je odgovornost osigurati djetetu sigurno i brižno porodično okruženje“, poručio je ministar Delić.

Podrška porodicama i mladima koji započinju samostalan život

Saradnja će obuhvatiti edukaciju i osposobljavanje hranitelja, stručnu pomoć hraniteljskim porodicama te razvoj savjetodavnih, preventivnih i psihosocijalnih usluga. Predviđene su i aktivnosti na transformaciji ustanova socijalne zaštite, kako bi se korisnicima omogućili odgovarajući oblici brige u zajednici.

Jedan od važnih segmenata memoranduma odnosi se na mlade koji, nakon odrastanja u sistemu alternativne brige, započinju samostalan život. Za njih je planiran razvoj programa koji uključuju pripremu za osamostaljivanje, psihosocijalnu podršku, obrazovanje, zapošljavanje i uključivanje u društvenu zajednicu.

Ministar Delić istakao je da odgovornost institucija prema mladima ne prestaje njihovim izlaskom iz sistema brige, već im je potrebno osigurati podršku kako bi mogli nastaviti obrazovanje, pronaći zaposlenje i izgraditi samostalan život.

Potpisanim memorandumom predviđena je i saradnja u prevenciji nasilja, stručnom usavršavanju, istraživanjima i razmjeni dobrih praksi. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i SOS Dječija sela u BiH kroz zajedničke aktivnosti nastojat će povezati institucionalne nadležnosti s iskustvom organizacije u radu s djecom bez roditeljskog staranja i porodicama kojima je potrebna pomoć.