Dnevnik TV Slon: 27.10.2026.

1\. Tužilaštvo BiH zatražilo je privremeni pritvor za Mevlida Jašarevića radi izručenja Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je optužen za napad na američke službenike.

2\. Prijevoznici u BiH upozoravaju da ograničenje boravka vozača u Evropskoj uniji ugrožava domaći transportni sektor i povećava troškove prijevoza robe.

3\. Kantonalno tužilaštvo ZDK podiglo je optužnicu protiv federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka zbog ugrožavanja sigurnosti, a o njenom potvrđivanju odlučit će Općinski sud u Žepču.

4\. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Jasni Salihović, osumnjičenoj da je maloljetnicima omogućavala konzumiranje droge i neovlašteno posjedovala narkotike.

5\. Svjetska banka smanjila je prognozu ekonomskog rasta BiH na 2,4 posto, što je najniža stopa među šest ekonomija Zapadnog Balkana.

6\. Novih 20 kilometara autoputa na Koridoru 5C, između Zenice i Žepča, trebalo bi biti otvoreno sutra, čime će biti omogućeno brže putovanje i rasterećenje magistralne ceste M-17.

7\. Zavod za javno zdravstvo FBiH pokreće pilot-program podrške mentalnom zdravlju starijih od 65 godina, s ciljem smanjenja usamljenosti i socijalne izolacije.

8\. Federalni zavod PIO/MIO pozvao je penzionere u pojedinim državama inostranstva da do 31. decembra dostave potvrdu o životu kako bi izbjegli obustavu isplate penzije.

9\. Dizel je u Federaciji BiH za deset dana poskupio za pet feninga i trenutno košta prosječno 3,78 KM po litri, dok je benzin pojeftinio na 3,37 KM.

10\. U Bosanskom kulturnom centru TK danas je počeo drugi Festival filmskog stvaralaštva mladih, koji okuplja autore iz BiH i regije s više od 40 filmova.

11\. Vlada TK razmatrala je poslovanje Aerodroma Tuzla, koji je prošle godine prevezao više od 338 hiljada putnika, što je povećanje od 63 posto u odnosu na 2024. godinu.

12\. Prirodne nepogode prošle godine prouzrokovale su 5,23 miliona KM štete u Tuzlanskom kantonu, dok je industrijska proizvodnja smanjena za šest posto.

13\. Pet policajaca MUP-a Republike Srpske uhapšeno je u akciji „Terminal“ zbog sumnje da su tokom saobraćajnih kontrola obmanjivali vozače o navodnim prekršajima.

14\. Godišnja inflacija u BiH dostigla je šest posto, pri čemu je prijevoz poskupio za 27,6 posto, a stanovanje i energenti za 12,7 posto.

15\. Bh. reprezentativac Kerim Alajbegović osvojio je sedmo mjesto u izboru za najboljeg mladog fudbalera svijeta na dodjeli Zlatne lopte u Londonu.

16\. Gradsko vijeće Tuzla sutra će razmatrati rebalans budžeta na 122 miliona KM, uz planiranih sedam miliona za poboljšanje vodosnabdijevanja visinskih naselja.

17\. Fudbaleri Slobode i Željezničara večeras od 20:30 sati na Tušnju igraju utakmicu šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine.