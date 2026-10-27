Mandarine preplavile tržište, a proizvođači upozoravaju da od prodaje jedva pokrivaju troškove

Berba mandarina u dolini Neretve bliži se kraju, a proizvođači upozoravaju da im nagli pad otkupnih cijena i visoki troškovi proizvodnje ozbiljno ugrožavaju zaradu. Do sada je ubrano približno 80 posto ovogodišnjeg uroda, ali sezona nije ispunila očekivanja brojnih uzgajivača, koji sve češće razmišljaju o smanjenju proizvodnje ili potpunom odustajanju od uzgoja.

Ovogodišnju berbu obilježila je suša, zbog koje su plodovi ostali sitniji, dok su troškovi radne snage i drugih proizvodnih aktivnosti ostali visoki. Istovremeno, otkupna cijena mandarina naglo je pala i trenutno se kreće ispod 50 eurocenti po kilogramu, prenosi HRT.

Za dio proizvođača posebno je problematično to što se cijena smanjuje upravo u završnici sezone, kada pokušavaju prodati preostale količine voća i pokriti troškove berbe.

Proizvođači mandarina upozoravaju na pad kvaliteta na tržištu

Osim niskih otkupnih cijena, proizvođači ukazuju i na problem prerane berbe, zbog koje se u trgovinama pojavljuju nedovoljno zrele i kisele mandarine.

Smatraju da takva praksa narušava povjerenje kupaca i dugoročno šteti svim proizvođačima, uključujući one koji na tržište plasiraju kvalitetne plodove.

Proizvođač Matko Filipović smatra da bi nadležne institucije trebale donijeti strožija pravila kojima bi se spriječila prodaja nekvalitetnog voća.

„Zar je bio problem poslati gospodi iz Povjerenstva za mandarine zahtjev, molbu, apel, kako hoćete, Ministarstvu poljoprivrede da se napokon izradi pravilnik prema kojem bi se strogo kažnjavalo branje i stavljanje u promet nekvalitetne i kisele robe?“, izjavio je Filipović za HRT.

Upozorava da nezadovoljstvo kupaca može imati dugoročne posljedice po prodaju domaćih mandarina, jer potrošači nakon lošeg iskustva gube povjerenje u proizvod.

Jeftinije mandarine iz Španije i Turske dodatno otežavaju prodaju

Otkupljivači ističu da na domaćem tržištu vlada snažna konkurencija, posebno zbog uvoza mandarina iz Španije i Turske, koje se često nude po nižim cijenama.

Takva situacija smanjuje prostor za zaradu domaćim otkupljivačima, ali se najveći pritisak na kraju prenosi na proizvođače.

Otkupljivač Gradimir Šešelj za HRT je izjavio da je zarada na prodaji mandarina izuzetno mala i da se u pojedinim slučajevima svodi na svega jedan cent po kilogramu.

„Tu treba pronaći rješenje kako proizvođač ne bi posjekao i ono što je ostalo“, upozorio je Šešelj.

Dio uzgajivača razmišlja o odustajanju od proizvodnje

Zbog nepovoljnih uslova na tržištu sve više proizvođača odlučuje se na samostalnu prodaju mandarina širom Hrvatske, pokušavajući tako izbjeći niske otkupne cijene i ostvariti nešto veću zaradu.

Ipak, direktna prodaja zahtijeva dodatne troškove prijevoza, vrijeme i angažman, zbog čega ni ona nije jednako dostupna svim uzgajivačima.

Proizvođačica Ana Juračić ističe da uzgajivači ne traže izuzetnu zaradu, već mogućnost da od vlastitog rada osiguraju pristojan život svojim porodicama.

„Želimo samo da na kraju sezone mogu prvog u mjesecu reći djeci: ‘Djeco, od svojeg rada možemo pošteno živjeti.’ Ako se ovakva situacija nastavi, od svega će ostati samo priča o jednoj mandarini“, poručila je Juračić.

Dio proizvođača već smanjuje obim proizvodnje, dok neki razmatraju potpuno napuštanje uzgoja mandarina, koji je jedna od najprepoznatljivijih poljoprivrednih djelatnosti doline Neretve.