Evo kako prepoznati najslađe i najsočnije mandarine

Mandarine su jedno od omiljenih voćnih zadovoljstava tokom jeseni i zime, ali nije uvijek jednostavno prepoznati one koje su zaista slatke i sočne. Postoji nekoliko jednostavnih znakova koji otkrivaju kvalitet i zrelost mandarina, a uz malo pažnje uvijek možete izabrati najbolje plodove.

Boja kao pokazatelj zrelosti

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju jeste boja kore. Ujednačeno narandžasta, tamnija nijansa obično znači da je mandarina potpuno zrela i slatka. S druge strane, zelene ili žućkaste nijanse mogu ukazivati na to da voće nije dovoljno zrelo ili da će biti manje sočno.

Težina otkriva sočnost

Prilikom odabira, uzmite nekoliko mandarina u ruku. One koje su teže u odnosu na svoju veličinu najčešće su pune soka, dok su lakše mandarine obično suvlje i s više vlaknastih dijelova. Težina je, dakle, dobar pokazatelj njihove sočnosti.

Kora govori mnogo

Kvalitet mandarine često se može prepoznati i po teksturi kore. Glatka, sjajna i elastična kora ukazuje na zrelo i sočno voće. Ako je kora hrapava, suha ili naborana, postoji mogućnost da je mandarina prezrela ili da je izgubila vlagu.

Kora bi trebala biti dovoljno mekana da se lako odvaja od ploda, ali ne pretjerano tanka i ljepljiva, jer to može značiti da je voće manje sočno.

Miris kao siguran vodič

Jedan od najpouzdanijih znakova dobre mandarine je njen miris. Slatka, svježa i intenzivna aroma pokazuje da je plod zreo i pun okusa. Mandarine koje nemaju izražen miris najčešće su još uvijek nedozrele i neće imati bogat ukus.

Oblik i unutrašnji sloj

Blago spljoštene ili ovalne mandarine obično imaju više mesa i manje debele kore, dok okruglije vrste često budu manje sočne. Obratite pažnju i na unutrašnji bijeli sloj, poznat kao albedo – ako je tanak i mekan, to je znak da je voće sočno, dok deblji i vlaknasti sloj može ukazivati na manjak soka.

Biranje pravih mandarina ne zahtijeva mnogo iskustva, samo malo pažnje. Kada se vodi računa o boji, mirisu, težini i teksturi, lako je prepoznati one najbolje – mandarine koje mirišu na svježinu, lako se gule i pune su soka koji podsjeća na prave zimske dane.