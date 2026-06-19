U akciji MUP-a TK pronađena droga, jedna osoba predata Tužilaštvu

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK proveli su 17. i 18. juna 2026. godine opsežnu akciju na više lokacija u Tuzlanskom kantonu, s ciljem sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Akciju su proveli službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, u saradnji sa policijskim upravama i stanicama. Pretresi su izvršeni uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbama nadležnih općinskih sudova.

Pretresena su lica, stambeni i drugi objekti koje koriste osobe koje se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga i drugim krivičnim djelima. Aktivnosti su provedene na području Živinica, Gradačca, Lukavca, Gračanice, Srebrenika i Kalesije.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 14 pakovanja sa sadržajem materije bijele boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, devet pakovanja biljne materije, jedno pakovanje sa materijom koja također asocira na opojnu drogu, jedna stabljika i dvije saksije sa biljnom materijom koja asocira na Cannabis Sativa, kao i određena količina tableta.

Osim toga, pronađeni su i oduzeti mobilni telefon, digitalna vaga za precizno mjerenje, drobilica za opojnu drogu, te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa zloupotrebom opojnih droga i koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Privremeno oduzete materije bit će predmet vještačenja, a protiv osoba obuhvaćenih pretresima Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će dostavljeni odgovarajući izvještaji sa dokazima.

U okviru istrage, po nalogu postupajućeg tužioca, slobode je lišena osoba inicijala M.S. iz Živinica. On se sumnjiči da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade, M.S. je uz izvještaj predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.