Svjetska banka snizila prognozu rasta BiH: Ekonomija najslabija u regionu

Jasmina Ibrahimović
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Svjetska banka smanjila je prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine za ovu godinu na 2,4 posto, što je ispod očekivanog prosjeka Zapadnog Balkana od 3,1 posto. Prema novim procjenama, BiH će imati najsporiji ekonomski rast među šest ekonomija regiona.

U najnovijem ekonomskom izvještaju Svjetske banke prognoze za Bosnu i Hercegovinu smanjene su za 0,1 procentni poen u odnosu na proljetne procjene, i to za sve tri godine do 2028.

Nakon procijenjenog rasta od 2,1 posto u 2025. godini, očekuje se da će ekonomija BiH ove godine porasti za 2,4 posto, u 2027. za 2,9 posto, a u 2028. godini za 3,1 posto.

BiH na začelju Zapadnog Balkana po ekonomskom rastu

Prema projekcijama za 2026. godinu, najveći rast očekuje se na Kosovu, od 3,6 posto, zatim u Albaniji od 3,4 posto i Crnoj Gori od 3,3 posto. Za Sjevernu Makedoniju predviđen je rast od 3,2 posto, a za Srbiju 3,1 posto.

Svjetska banka ističe da ekonomije Zapadnog Balkana pokazuju otpornost uprkos međunarodnim neizvjesnostima, ali upozorava da visoki troškovi poslovanja i administrativne prepreke usporavaju njihov razvoj.

Poseban problem predstavljaju složene procedure za izdavanje dozvola, višestruke kontrole i trgovinske barijere koje otežavaju poslovanje domaćih kompanija.

Direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan Xiaoqing Yu naglasila je da ekonomska otpornost nije dovoljna za dostizanje životnog standarda Evropske unije i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta.

Prema procjenama Svjetske banke, uklanjanje polovine postojećih prepreka uvozu moglo bi srednjoročno povećati bruto domaći proizvod regiona za 12,5 posto.

Iz ove međunarodne finansijske institucije poručuju da su efikasniji propisi, smanjenje trgovinskih prepreka i bolje poslovno okruženje ključni za snažniji privredni rast i povećanje zaposlenosti.

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