Žuljević: danas je inflacija deset puta manja i minimalna plata šest puta veća

Zastupnik SDP-a BiH u federalnom Parlamentu Aner Žuljević, smatra, da, kad pričamo o inflaciji, onda je važno da se držimo zvaničnih podataka i da raščistimo SDA spinove i teorije zavjera o tome kad se inflacija tačno desila i kako je koja Vlada FBiH reagirala u datim okolnostima brojeva.

„Vlada Fadila Novalića je u 2022. godini, kad je inflacija hrane bila 21.7 posto i prosječna stopa inflacije 14 posto podigla minimalnu platu sa 543 KM na 596 KM, što je razlika 63 KM.

Vlada Nermina Nikšića je u 2024. godinu, kad je inflacija hrane bila 2,1 posto, a prosječna stopa inflacije 1,7 posto podigla minimalnu platu sa 619 KM na 1000 KM, što je razlika 381 KM.

Ne treba biti veliki ekonomista da izračunaš kako je aktuelna Vlada FBiH podigla minimalnu platu u šest puta većem iznosu od prethodne.

Svjesni smo visokih cijena hrane, ali divljanje cijena i novi pragovi istih (koje se više nikad neće vratiti na staro, jer je to pravilo ponašanja inflacije) su uspostavljeni za vrijeme prethodne Vlade FBiH, što je moguće provjeriti u svim zvaničnim izvještajima zavoda za statistiku.

Ekonomija jasno poznaje i razloge zašto se to desilo, a to je neodgovorno predizborno dijeljenje helikopterskog novca iz kredita MMF (koji mora vratiti aktuelna Vlada FBiH) koji nije pratila poslovna produktivnost, što je prirodno rezultiralo da danas imamo ovo sto imamo.

Nažalost, kad smo kao društvo izabrali ekonomski sistem u kojem imamo slobodno formiranje cijena, onda imamo poslovni odnos kupac/trgovac bez prava na intervenciju države.

Sad, kad smo odlučili intervenisati kroz novi Zakon o kontroli cijena, vidjet ćemo uskoro javno koliko će i ko kreirati buku kako će državni intervencionizam kroz kontrolu cijena izazvati nestašice“, naveo je Žuljević