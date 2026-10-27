SABNOR osudio vandalizam nad Vječnom vatrom u Sarajevu

Vandalizam nad Vječnom vatrom u Sarajevu najoštrije je osudio Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini (SABNOR BiH), zahtijevajući hitnu identifikaciju i kažnjavanje odgovornih. Iz Saveza upozoravaju da je riječ o skrnavljenju jednog od najznačajnijih simbola antifašizma i slobode, koji je nedavno u potpunosti restauriran.

Nepoznate osobe danas su devastirale prostor oko spomenika u centru Sarajeva. Na mjestu događaja zatečene su razbacane saksije sa zemljom, iščupana stabla i ukrasno grmlje. Slučaj je prijavljen policiji, a nadležne gradske službe tokom dana su očistile prostor i uklonile posljedice vandalizma.

SABNOR traži odgovornost za vandalizam nad Vječnom vatrom

U saopćenju SABNOR-a BiH posebno je problematizovano pitanje sigurnosti i nadzora prostora u samom centru grada, gdje se nalazi spomenik od izuzetnog historijskog značaja.

„Kako je moguće da se u najstrožem centru grada, na lokaciji koja bi trebala biti pod stalnim nadzorom, nesmetano uništava kulturno-historijski i antifašistički spomenik koji je tek nedavno u potpunosti restauriran?“, pitaju iz SABNOR-a.

Od nadležnih traže objašnjenje kako je došlo do incidenta i zbog čega postojeći sistemi nadzora nisu spriječili uništavanje javnog prostora.

Iz Saveza smatraju da se ovakvi događaji ne mogu olako svesti na običan huliganizam. Upozoravaju na sve prisutnije pokušaje historijskog revizionizma i izražavaju bojazan da bi vandalizam mogao imati i ideološku pozadinu. Ipak, za sada nema potvrđenih informacija koje bi ukazivale na motive počinilaca.

SABNOR BiH od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i nadležnih tužilaštava zahtijeva hitno utvrđivanje identiteta odgovornih i njihovo zakonsko sankcionisanje. Također očekuju jasnu osudu ovog čina od predstavnika institucija i drugih aktera javnog života.

„Antifašizam je temelj ovog grada i države. Nećemo dozvoliti da huligani, niti bilo ko drugi, nekažnjeno gaze po simbolima naše slobode“, poručili su iz SABNOR-a BiH.

Gradska uprava Sarajeva također je osudila vandalizam, dok su ekipe KJKP „Rad“ intervenisale i prostor oko Vječne vatre vratile u uredno stanje. Iz Grada su pozvali građane na odgovoran odnos prema spomenicima i kulturno-historijskom naslijeđu.