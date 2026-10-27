Sabina Haračić za samo 32 dana postala svjetska i evropska prvakinja u judu

Sabina Haračić (34) postala je svjetska i evropska prvakinja u judu za veterane i veteranke, osvojivši u razmaku od 32 dana zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu i Evropskom prvenstvu u Portimãu (Portugal).

Obje titule osvojila je u kategoriji F1, preko 78 kilograma. U Portugal je otputovala bez stručnog osoblja, kao jedina takmičarka iz Bosne i Hercegovine.

Svjetsko prvenstvo i jedino zlato za BiH

Na Svjetskom prvenstvu za veterane, održanom u Sarajevu od 20. do 24. septembra, prema evidenciji Međunarodne džudo federacije (IJF) nastupilo je 1.352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 36 takmičara, a reprezentacija je osvojila jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju. Zlato je pripalo Sabini Haračić.

Do titule je stigla kroz borbe protiv iskusnih protivnica. U prvom meču savladala je Britanku Danielle Batt, bivšu evropsku prvakinju i viceprvakinju svijeta. Borba je odlučena u produžetku, nakon što je Batt dobila treću kaznu (hansoku-make). U finalu je s dva bacanja na wazari pobijedila Francuskinju Chloe Cosson. Na ovom prvenstvu kategorije F1 i F2 (30–39 godina) spojene su prema žrijebu.

Evropsko prvenstvo: dvije pobjede, dva ippona

Na Evropskom prvenstvu za veterane, održanom od 22. do 25. oktobra u Portimãu (1.318 takmičara i takmičarki iz 35 zemalja), titula u Sabininoj kategoriji dodjeljivala se kroz međusobne borbe. Za zlato su joj bile potrebne dvije pobjede, obje protiv Francuskinje Chloe Cosson.

U prvom meču Haračić je vodstvo uzela tehnikom ippon seoi nage (wazari), zatim prešla u držanje osae-komi-waza i borbu okončala maksimalnim poenom. U drugom meču, u kojem je pobjeda značila rezultat 2:0 i titulu, a poraz treću, odlučujuću borbu, ponovo je povela istom tehnikom i meč završila ipponom.

Ishod ima dodatnu težinu u kontekstu njenog ranijeg iskustva. Na Evropskom prvenstvu 2024. u Sarajevu povela je u prvoj borbi, ali je izgubila naredne dvije i osvojila srebro.

Uzlazna putanja od 2024.

Rezultati koje je Haračić ostvarila u veteranskoj konkurenciji pokazuju kontinuiran rast. Na Evropskom prvenstvu 2024. u Sarajevu osvojila je srebro, a u novembru 2025. na Svjetskom prvenstvu u Parizu bronzu. Zbog nedostatka sredstava te godine nije otputovala na Evropsko prvenstvo, a u Parizu je nastupila bez trenera. Nakon slobodnog prvog kola pobijedila je na yuko, u polufinalu u produžetku izgubila od znatno teže protivnice, a meč za treće mjesto dobila je za približno 90 sekundi. Taj niz krunisan je 2026. zlatom na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu i Evropskom prvenstvu u Portimãu.

U seniorskoj konkurenciji Haračić je više od deset puta bila prvakinja Bosne i Hercegovine i osvajala medalje na evropskim kupovima. IJF bilježi njene nastupe u Beogradu i Sarajevu, uključujući drugo mjesto u Sarajevu 2018.

U takmičenje se vratila 2024, nakon pauze u kojoj je 2021. postala majka. Odluku da se ponovo prijavi donijela je kada je njen sin Arslan napunio tri godine, uz podršku supruga Damira.

Veteranski judo

Veteranska konkurencija namijenjena je takmičarima i takmičarkama koji su okončali profesionalnu karijeru, a pravo nastupa stiču nakon propisane pauze od seniorskih takmičenja. Podijeljena je u petogodišnje dobne kategorije, pri čemu F1 obuhvata žene od 30 do 34 godine (oznaka M odnosi se na muškarce), dok težinske kategorije prate seniorski sistem. Pravila, tehnike i oprema ista su kao u seniorskom judu, uz nešto kraće borbe, a olakšica nema.

Nivo konkurencije dodatno podižu nekadašnji olimpijski, svjetski i evropski osvajači i osvajačice medalja, koji takmičarski put nastavljaju među veteranima.

Priprema, povrede i izazovi

Haračić, članica reprezentacije BiH, trenira pod vodstvom selektora doc. dr. Branislava Crnogorca, u saradnji s klubovima Bosna i Nippon. Fizičku spremnost gradi s ekipom FitAcademy, često već u šest ili pola sedam ujutro, kako bi trening završila prije porodičnih i poslovnih obaveza.

Od zdravstvenih prepreka izdvaja raniju operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta, čije reakcije je pratila uz dr. Anesa Talovića i, prema potrebi, radila tretmane PRP plazmom. Samo nekoliko dana prije odlaska u Portugal istegnula je zadnju ložu, no ljekar je procijenio da nije riječ o rupturi. Uz prilagođene treninge, odmor i izometrijske vježbe, na tatami je izašla bez ograničenja.

„Na tatamiju nema prošlih zasluga”

„Ova medalja za mene je kruna karijere. Dvostruka titula svjetske i evropske prvakinje još mi djeluje nestvarno”, kaže Haračić.

O evropskom prvenstvu navodi: „Nakon osvajanja svjetskog zlata u Sarajevu, željela sam dokazati da taj rezultat nije bio slučajan i da mogu potvrditi svoju formu i na evropskoj sceni.” Na tatamiju, dodaje, ništa ne važi unaprijed: „Na tatamiju nema prošlih zasluga. Nije važno koliko si medalja ranije osvojio niti koliko si godina proveo u sportu. Kada počne borba, važno je ono što u tom trenutku možeš pokazati.”

Najveći oslonac imala je u porodici. O sinu kaže: „Želim da zna da me gledao, navijao za mene i da će imati uspomenu na to kako je njegova mama ostvarivala svoje snove. Želim mu pokazati da se vrijedi boriti za ono što voliš i da nikada nije kasno pokušati ponovo.” Suprug Damir pružao joj je najveću podršku u svakodnevnom životu: „On najbolje zna koliko je bilo odricanja, koliko je trebalo organizacije i koliko je puta trebalo pronaći snagu kada nije bilo lako.”

Ukazuje i na položaj veteranskih takmičara: „Nažalost, podrška institucija sportistima često nije dovoljna da bi mogli bezbrižno otići na takmičenje. Mnogo toga finansiramo vlastitim sredstvima, uz podršku kluba, Saveza i ljudi dobrog srca koji prepoznaju naš trud.” Dodaje: „Iza svake medalje stoji čovjek koji ima svoj posao, porodicu i život, ali i dalje želi predstavljati svoju zemlju.”