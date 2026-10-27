Temu mora pooštriti kontrole proizvoda nakon milionske kazne

Temu će morati pooštriti kontrole proizvoda koje prodaje putem svoje online platforme, nakon što je Evropska komisija prihvatila plan za sprečavanje prodaje ilegalne i potencijalno opasne robe.

Odluka je donesena pet mjeseci nakon što je kineska kompanija kažnjena sa 200 miliona eura, odnosno približno 391 milion KM, zbog kršenja evropskih propisa o digitalnim uslugama.

Evropska komisija jučer je saopćila da je prihvatila plan koji obuhvata pet mjera usmjerenih na bolju zaštitu kupaca i smanjenje rizika od prodaje nesigurnih proizvoda.

Kompanija će morati detaljnije analizirati rizike na svojoj platformi, provjeriti efikasnost postojećih zaštitnih mehanizama i utvrditi na koji način njeni sistemi za preporučivanje proizvoda mogu doprinijeti širenju ilegalne robe.

Temu mora provjeriti i način na koji prodavači nude proizvode

Jedna od ključnih obaveza odnosi se na kontrolu oglasa i proizvoda koje na platformi objavljuju trgovci. Temu će morati ispitati postoje li slabosti koje pojedinim prodavačima omogućavaju da zaobiđu pravila i povećaju vidljivost potencijalno ilegalnih proizvoda.

Posebna pažnja bit će posvećena algoritmima koji korisnicima preporučuju proizvode na osnovu njihovih prethodnih pretraga i kupovina. Evropska komisija želi utvrditi mogu li takvi sistemi dodatno povećavati dostupnost robe koja ne ispunjava evropske propise.

Kompanija se obavezala i na nezavisnu vanjsku reviziju predviđenih mjera, dok će Evropska komisija nadzirati njihovo provođenje.

Temu ima četiri mjeseca da provede plan i pripremi privremenu procjenu rizika, koja će obuhvatiti šestomjesečni period zaključno s 30. novembrom 2026. godine.

Ukoliko ne ispuni preuzete obaveze, kompanija se može suočiti s dodatnim novčanim kaznama.

Opasne igračke i neispravni punjači među spornim proizvodima

Evropska komisija je u maju ove godine kaznila Temu sa 200 miliona eura nakon što je utvrđeno da platforma nije adekvatno procjenjivala rizike povezane s prodajom ilegalnih proizvoda.

Tokom istrage, koja je pokrenuta u oktobru 2024. godine, evropski regulatori provjeravali su sigurnost robe dostupne kupcima u Evropskoj uniji.

Među problematičnim proizvodima pronađene su dječije igračke koje predstavljaju sigurnosni rizik, kao i električni punjači koji nisu prošli osnovne sigurnosne testove.

Ispitivanja su pokazala da određene igračke sadrže nedozvoljene količine hemijskih supstanci ili dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Evropski regulatori zaključili su da Temu nije dovoljno precizno procjenjivao mogućnost da korisnici naiđu na takve proizvode.

Temu u Evropskoj uniji koristi oko 130 miliona ljudi

Prema podacima Evropske komisije, Temu ima približno 130 miliona korisnika u Evropskoj uniji, što ga svrstava među najveće online trgovinske platforme na evropskom tržištu.

Iz kompanije su pozdravili prihvatanje plana i poručili da će nastaviti ulagati u usklađivanje poslovanja s evropskim pravilima i sigurnost kupaca.

Izvršna potpredsjednica Evropske komisije Henna Virkkunen ocijenila je da prihvaćene mjere predstavljaju primjer primjene Akta o digitalnim uslugama, čiji je cilj jačanje zaštite potrošača i ograničavanje prodaje ilegalnih proizvoda putem interneta.

Prihvatanje plana ne znači da su svi sporni proizvodi već uklonjeni niti poništava ranije izrečenu kaznu. Evropska komisija nastavit će pratiti provedbu mjera i rezultate nezavisne revizije.