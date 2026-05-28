Hoće li kupovina preko Temua i Sheina postati skuplja i za građane BiH?

Jeftina internet kupovina preko platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress mogla bi uskoro postati znatno skuplja za građane Bosne i Hercegovine, ukoliko domaće zakonodavstvo u narednom periodu bude pratilo praksu Evropske unije.

Evropska unija planira od 1. jula uvesti dodatne carinske naknade od tri eura na male pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 eura. Time bi se ukinulo dosadašnje pravilo prema kojem su takve pošiljke bile oslobođene carinskih davanja.

Ova odluka najviše bi mogla pogoditi kupce koji često naručuju jeftine proizvode male vrijednosti, jer bi dodatni trošak od tri eura u pojedinim slučajevima mogao predstavljati značajan dio ukupne cijene narudžbe.

Razlog za pooštravanje pravila je veliki rast broja malih pošiljki koje svakodnevno stižu iz trećih zemalja, posebno s popularnih kineskih platformi. U Evropskoj uniji smatraju da ovakav način trgovine stvara neravnopravan položaj za domaće trgovce, koji posluju uz drugačije porezne, carinske i tržišne obaveze.

Ukoliko bi slična pravila bila uvedena i u Bosni i Hercegovini, moglo bi doći do promjene navika kupaca. Dio građana vjerovatno bi odustao od narudžbi jeftinih proizvoda, posebno kada se radi o manjim paketima čija vrijednost nije mnogo veća od same naknade.

S druge strane, ovakve mjere mogle bi donekle pomoći domaćim trgovcima, jer bi se dio kupaca mogao vratiti kupovini u lokalnim prodavnicama. Ipak, trgovci upozoravaju da je teško očekivati brzi oporavak malih prodavnica, s obzirom na to da su internet platforme i veliki trgovački centri već odavno promijenili navike potrošača.

Privrednici smatraju da je potrebno jasnije urediti ovu oblast kako bi se zaštitila domaća privreda, spriječila nelojalna konkurencija i osigurali ravnopravniji uslovi poslovanja. Posebno ukazuju na problem niskovrijednih pošiljki koje u velikom broju ulaze na tržište, često po cijenama s kojima domaći trgovci ne mogu konkurisati.

Prema ranijim podacima Agencije za poštanski promet BiH, tokom 2025. godine u Bosnu i Hercegovinu je putem platforme Temu stiglo oko dva miliona pošiljki, što pokazuje koliko je ovakav način kupovine postao rasprostranjen među građanima.

Nova pravila Evropske unije najavljuju se kao prvi korak ka široj carinskoj reformi, koja bi od 2028. godine mogla dodatno promijeniti način uvoza robe iz trećih zemalja. Za kupce u BiH to znači da bi period gotovo neograničene i vrlo jeftine internet kupovine u budućnosti mogao biti znatno drugačiji.