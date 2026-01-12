EU uvodi carinu od tri eura na male pošiljke s Temua i Sheina

Ministri finansija država članica Evropske unije donijeli su odluku o uvođenju nove carine u iznosu od tri eura na pošiljke male vrijednosti koje pristižu u Evropu. Mjera ima za cilj da djelimično ograniči uvoz jeftine robe iz Kine, koja se masovno naručuje putem internet platformi kao što su Shein i Temu.

Nova carina počet će se primjenjivati od 1. jula i bit će vezana za pojedinačne vrste proizvoda. Ona će ostati na snazi sve dok Evropska unija ne pronađe trajno rješenje za ukidanje postojećeg carinskog izuzeća za online kupovine čija je vrijednost manja od 150 eura. To je saopćilo Vijeće EU-a u zajedničkoj izjavi svih 27 država članica.

Plan Evropske unije je da se ovo izuzeće u potpunosti ukine do 2028. godine kroz reformu carinskog sistema, ali rastuća zabrinutost zbog dampinškog uvoza kineske robe stvara pritisak da se reaguje i ranije. Iz Vijeća EU-a navode da trenutna praksa omogućava ulazak velikog broja pošiljki bez carine, što stvara nelojalnu konkurenciju za evropske trgovce, povećava rizike po zdravlje i sigurnost potrošača, te otvara prostor za prevare i negativne ekološke posljedice.

Carina će se obračunavati prema tarifnim oznakama proizvoda. To znači da će, primjerice, deset pari čarapa od istog materijala biti oporezovano s tri eura, dok će kombinacija različitih vrsta čarapa podlijegati višem iznosu carine jer se tretira kao više različitih proizvoda.

Irski zastupnik u Evropskom parlamentu Barry Andrews smatra da bi carine trebalo dodatno povećati ukoliko se ne smanji priliv jeftinih pošiljki. Online platforme poput Temua, Sheina, AliExpressa i Amazona direktno šalju robu iz kineskih fabrika evropskim kupcima po vrlo niskim cijenama, a procjene pokazuju da bi ukidanje carinskog izuzeća moglo povećati broj takvih pošiljki na oko 4,6 milijardi godišnje, pri čemu više od 90 posto dolazi iz Kine.

Uvođenje novih carina podržali su i evropski trgovci. Ova pravila se zasad ne odnose na Bosnu i Hercegovinu, osim ako domaće vlasti ne odluče da uvedu slične mjere.